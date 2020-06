Három héten belül most jelentették a legtöbb fertőzöttet Kínából

Tizenhat új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Kínában május 31-én, három héten belül ez a legmagasabb szám. Az úgynevezett "importált" esetek megugrottak a délnyugati Szecsuán tartományban - írja a France24.

A 16 új eset közül 11-et Szecsuánban regisztrálták: egy ember Egyiptomból jött repülőgéppel, és másik hat, tünetmentes fertőzöttet is találtak ugyanazon a járaton - ugyanakkor a kínai statisztikákban a tünetmentes fertőzöttek nem jelennek meg. Május 29-én Kína két új esetet jelentett be, a vírust azokban az esetekben is külföldről hozták be.

Kínában összesen 83017 igazolt esetet tartanak nyilván, a halottak száma hivatalosan 4634.