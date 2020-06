Térképen az amerikai zavargások

Hat napja tartanak a tüntetések az Egyesült Államokban azután, hogy az afroamerikai George Floyd egy igazoltatás során meghalt rendőri túlkapás miatt. Legalább 40 városban zajlanak tüntetések, zavargások, 15 államban, köztük Washingtonban és a kaliforniai Long Beachen a Nemzeti Gárdát is bevetették.

Az esetén után rögtön zavargások törtek ki Minneapolisban, majd az egész országra átterjedtek. A megmozdulások a békés tüntetésektől a gyújtogatásokig, fosztogatásokig terjednek. Az események ismét a felszínre hozták az Egyesült Államokban lappangó feszültséget, ahol sokak szerint intézményesítve van a rasszizmus, és a rendőrök sokszor aránytalanul durván járnak el az afroamerikai lakossággal szemben. A dolgok odáig fajultak, hogy egyes államokban a Nemzeti Gárdát is be kellett vetni, sőt egyes források szerint még Donald Trump elnököt is biztonságba helyezték, ugyanis Washingtont is elérték a zavargások.

Az Al Jazeera egy térképen szedte össze, hogy melyik városokban, államokban zajlanak események az Egyesült Államokban, valamint, hogy hol vetettek be katonákat is.





A sötétsárga államokban a Nemzeti Gárda is be van vetve. A pöttyök azokat a városokat jelölik, ahol vannak megmozdulások. A térképen látható, hogy a nyugtalanság az egész országra kiterjed, a keletitől a nyugati partig, a délitől az északi államokig. A tüntetéseket és zavargásokat kirobbantó események Minnesotában történtek északon, de látható, hogy már az USA minden népesebb terültét érintik.

Világszerte több helyen szimpátiatüntetések voltak. Az új-zélandi Aucklandben több ezren demonstráltak hétfőn Floyd halála miatt, de az Egyesült Királyságban, Kanadában és Németországban is az utcára vonultak emberek az ügy miatt.