A Magyar Távirati Iroda kampányanyagot készített az olasz Matteo Salvininek

Pártzászlók nélkül, olasz nemzeti lobogókkal rendeztek kampányfelvonulásokat Olaszország szerte az ellenzékben lévő, bevándorlásellenes jobbközép pártok. A Magyar Távirati Iroda ebből az alkalomból - ki tudja, miért - rövid interjút készített Matteo Salvini korábbi olasz belügyminiszterrel, a Liga párt elnökével, Georgia Melonival, az Olasz Testvérek (FdI) elnökével, és az olasz baloldali kormányt gyalázó tüntetőkkel.

Salvini az általa vezetett jobboldali pártszövetség koronavírus-járvány utáni első utcai demonstrációján "az őt éltető tömeg közepén, zöld-fehér-piros színű szájmaszkját levéve azt mondta" az MTI tudósítójának:

Tisztelet a magyar népnek és kormánynak, a magyarok közösségének, számunkra példaképek vagytok, köszönjük, hogy közel vagytok hozzánk!

A tavaly az olasz kormányból kiesett, szigorú bevándorlásellenes politikát folytató egykori belügyminisztert többször nevezte szövetségesének maga Orbán Viktor is. Salvini ellen több büntetőeljárás is indult, miután nem engedte meg menekülteket szállító hajók kikötését. Május 26-án az olasz parlament felsőházának mentelmi bizottsága nem támogatta, hogy megvonják Salvini mentelmi jogát. Orbán Viktor akkor sms-ben üdvözölte a Liga vezetőjét. Egy másik ügyben ugyanakkor február 12-án a szenátus megvonta Salvini mentelmi jogát, miután tavaly nyáron nem engedélyezte a Gregoretti olasz katonai hajóval érkezett migránsok azonnali partra szállását.

A jobboldai Liga, az Olasz Testvérek és a Hajrá Olaszország (FI) keddi közös megmozdulása a február végén megtorpant olaszországi belpolitikai élet újraindulását szorgalmazta. Az olasz köztársaság nemzeti ünnepén mintegy száz város tereit töltötték meg a jobbközép politikusai és választói - írja az MTI. Pártzászlók helyett nemzeti lobogókat tartottak a magasba. A római Piazza del Popolón az eredetileg távolságtartással tervezett demonstráció tömegdemonstrációvá nőtte ki magát, amelyen nehéz volt betartatni az óvintézkedéseket. A térről induló korzó sétálóutcáján ötszáz méteres zöld-fehér-piros zászlóval vonultak fel.

Az MTI tudósítása szerint az "Olaszország nem adja fel! Büszkén talpra áll!" jelmondatú tüntetésen a Liga vezetője azt mondta: a jobbközép azért lendült mozgásba, hogy segítsen a problémák megoldásában. "Olaszországot újra kell indítani, az olaszok haragja és tenni akarása teljesen érthető, azért vagyunk itt, hogy olyan politikai irányt szabjunk, amely önerőből messzire viszi Olaszországot, anélkül, hogy a soha meg nem érkező külső segítségre várna" - tette hozzá a baloldali kormány "örökös európai segítségvárására" utalva. Salvini szerint az általa vezetett erők az utóbbi hónapokban elfelejtett és diszkriminált olaszokat képviselik: "Megtöltjük a tereket, hogy innen küldjük el javaslatainkat a járványt követő gazdasági válságtól leginkább érintettek nevében."

Az MTI a kampányesemény alkalmából rövid interjút készített Georgia Melonival, az Olasz Testvérek (FdI) elnökével is. Meloni azt mondta: "Ha Európában változik valami, az az általunk képviselt és velünk szövetséges erőknek lesz köszönhető. Reményeink szerint Európában is mozgást tudunk előidézni, azoknak adunk hangot, akik némák maradtak a gazdasági válsághelyzetben". Szeritnte ez a megmozdulás bizonyítja, hogy a híresztelésekkel ellentétben az olasz jobboldal egységes, miközben a baloldali kormánypártok örökös vitája megbénítja a döntéshozatalt és az országot is.

Az MTI tudósításának csúcspontja, hogy tüntetőket kérdeztek meg arról, mennyire utálják a baloldali kormányt. Íme néhány idézet:

Az óriás olasz zászlót vivő egyik római nő az MTI-nek azt mondta, úgy érzi, a miniszterelnök Contéval "bűnözők vezetik az országot, akik nem nyújtanak védelmet az olasz családoknak, ezért azonnal távozniuk kell".

A haragosabb tüntetők az olasz himnuszt énekelve szintén a kormány távozását követelték. "Szabadság! Választásokat! Kormányváltást!" - kiabálták a demonstrálók.

Egy magát régi jobboldali választónak nevező idős férfi úgy vélte, itt volt az ideje, hogy az olaszok utcára vonuljanak, hiszen választások nélküli kormány vezeti őket.

Egy fiatalember, arcán a Liga pártlogójával díszített szájmaszkkal, azt mondta, nem lehetett az olaszokat tovább "politikailag is karanténba zárni".

A korábbi jobbközép-baloldali olasz kormány tavaly augusztusban esett szét, miután Salvini kilépett a koalícióból. A balközép Demokrata Párt ezután megállapodott a baloldali populista Öt Csillag Mozgalommal az új olasz kormánykoalíció felállításáról, amelyet továbbra is Giuseppe Conte addigi független miniszterelnök vezetett.

Salvini pártja hiába kampányolt erősen, idén januárban nem sikerült bevennie az olasz baloldal egyik fő bástyájának tartott Emilia-Romagna régiót. A baloldali kormánykoalíció ettől még roskadozik, a gazdaság gyenge, a jobboldali ellenzék pedig erős, és Salvini pedig nem adta fel tervét, hogy előrehozott választások kierőszakolásával jusson hatalomra.

Elemzők főpróbának nevezték a jobbközép demonstrációját a július 4-re a római Circus Maximus mezejére meghirdetett országos tüntetés előtt, amelyhez már egész Olaszországból csatlakozhatnak résztvevők. A római Piazza del Popolón kedd délután az úgynevezett narancssárga mezesek folytatják a tüntetést, akik egy hete a milánói Dóm téren szintén a kormány azonnali távozását sürgették.