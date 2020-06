Először választottak fekete nőt polgármesternek Missouri egyik városában

A Missouri állambeli Ferguson történetében először választottak fekete polgármestert kedden. Ella Jones egyben az első női polgármestere is a városnak, ahol 2014-ben a minnesotaihoz hasonló tüntetéshullám zajlott, miután egy fehér rendőr lelőtt egy 18 éves fekete fiút, írja a New York Times.

Fotó: City of Ferguson Ella Jones

A 65 éves polgármester és 49 éves ellenfele, Heather Robinett is azt ígérték a választóknak, hogy folytatják a reformokat a városban, többek között azt is, amely a rendőrséget is érinti a hat évvel ezelőtti gyilkosság miatt. Ugyancsak mindkét jelölt hangot adott annak, hogy támogatja a George Floyd halála miatt szervezett békés tüntetéseket, azonban az erőszakos tiltakozási formákat elutasították.

„Van mit csinálnom. Egy afroamerikai nő felé, mint amilyen én is vagyok, nagyobb az elvárás, mint az ellenfelem felé – fogalmazott Jones a győzelme után. – Tudom, hogy a fergusoniak készen állnak arra, hogy stabilizálják a közösségüket, és együtt ezt meg is fogjuk csinálni."

Jones negyven éve lakik a városban, és politikai karrierje mellett az Afrikai Metodista Episzkopális Egyház lelkésze is. A polgármesteri tisztségért már 2017-ben is indult a várost 2011 óta vezető James Knowles ellen, ám akkor nem sikerült elég szavazatot szereznie. Knowles az időlimit miatt idén már nem indulhatott újra a szavazáson.