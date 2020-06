Az FBI szerint nincs közük az antifáknak a vasárnapi zavargásokhoz

Miközben Donald Trump amerikai elnök kijelentette: terrorista szervezetnek fogja minősíttetetni az antifa mozgalmat (melynek neve az antifasiszta szóból ered), az FBI egy, a The Nationhöz eljuttatott dokumentuma szerint nem talált nyomokat arra, hogy a mozgalom tagjainak köze lenne a vasárnapi, washingtoni zavargásokhoz. A dokumentumban felsorolják az erőszakos cselekményeket, mint amilyenek például a rendőrök téglával hajigálása vagy az, hogy robbanóanyagot találtak egy táskában – ugyanakkor azt írják, nincs jele annak, hogy az antifáknak ehhez köze lenne.

Kitérnek benne arra is, hogy egy (a The Nation által szándékosan nem közölt) szélsőjobboldaliakból álló csoport provokátorai arra szólítottak fel másokat, hogy támadjanak rá a szövetségi ügynökökre, és lőjenek rá a tüntetőkre. Ugyanerről a csoportról írhat a CNN is: Trump legidősebb fia, Donald Trump Jr. az antifák ellen szóló Instagram-bejegyzésekor egy magát antifának valló személy vagy antifákból álló csoport Twitter-csatornájára hivatkozva mutatott rá arra, hogy milyen veszélyes a mozgalom, mivel erőszakra buzdít.

Mint azt a Twitter hétfőn közölte: a profilt egy ismert, fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport hozta létre, oldalukat törölték a Twitterről. A CNN kereste Trump Jr. szóvivőjét az ügyben, de megkeresésükre nem válaszoltak – az Instagram-posztot azonban azóta törölték.