Az amerikai védelmi miniszter nem vetné be a hadsereget a tüntetők ellen

Mark Esper amerikai védelmi miniszter a Pentagonban tartott sajtótájékoztatón nyíltan szembe ment Donald Trump elnök a hadsereg állományának a tüntetők elleni esetleges bevetésére vonatkozó kijelentéseivel: szerinte ugyanis ezt csak akkor szabad meglépni, ha minden kötél szakad.

2020. május 27-én zavargásokba fordult tüntetések robbantak ki az Egyesült Államokban, miután egy rendőri túlkapás miatt két nappal korábban meghalt George Floyd. Egy videón látszott, hogy a 46 éves fekete férfi nyakán hosszú percekig térdelt egy rendőr, figyelmen kívül hagyva segélykéréseit. Derek Chauvint emberöléssel gyanúsítják. Eddig négy áldozata van a zavargásoknak, 4000 embert őrizetbe vettek, miközben már külföldre is átgyűrűztek a tüntetések.

Az eset miatt legalább 40 városban vonultak utcára emberek. Sok helyen erőszakos zavargásba fordultak a békés tüntetések, a Fehér Ház közelében is gyújtogattak. Több helyen kijárási tilalmat vezettek be, de így is folytatódtak a tüntetések. Tizenöt államban a Nemzeti Gárdát is bevetették. A tüntetők rendőrőrsöket dobáltak meg, rendőrautókat gyújtottak fel. Viszont volt, ahol rendőrautó hajtott a tömegbe, vagy gárdisták festéklövedékkel lőttek békés bámészkodókat is.

Donald Trump elnök radikális baloldali csoportokat okol az erőszakért, az antifa mozgalmat terrorcsoporttá nyilvánítaná, és kijelentette: a békés tüntetőkkel van, de keményebb fellépésre sürgeti a kormányzókat, és a hadsereg segítségével akar rendet tenni.

A hadsereget a civil lakosság ellen bevetni csak a legvégső esetben szabad, akkor, amikor már minden kötél szakad. Ez a mostani még közel sem ilyen helyzet, így nem támogatom a zendülési törvény alkalmazását.

Az 1807-es Insurrection Act mondja ki, hogy amennyiben az elnök indokoltnak tartja, az amerikai hadsereg és Nemzeti Gárda egységeit bevetheti az ország zendülő lakossága ellenében. Esper a sajtónak igyekezett tisztázni, hogy korábban miért a "csatatér" szót használta az utcai zavargásokkal kapcsolatban:

Naponta használom a szót, a katonai zsargon szerves része, úgy nőttem fel, hogy állandóan hallottam. Nem az emberekre utaltam a használatával, de utólag azt mondom, szerencsétlen szóválasztás volt.

Esper az újságírüknak kijelentette, hogy Floyd meggyilkolását szörnyű bűncselekménynek tartja, és a rasszizmust a mai amerikai társadalom egyik valós problémájaként emlegette, amimnek létét felesleges tovább tagadni, "inkább nézzünk vele szembe, és szüntessük meg mindenkorra." A CNN szerint a Petagonban egyre nagyobb a feszültség, mert sokan nagyon nem örültek annak, hogy Trumo elnök a saját népe ellen akarja bevetni a hadsereget.