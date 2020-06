George Floyd özvegye igazságtételt vár az Egyesült Államoktól

Először jelent meg a nyilvánosság előtt a rendőri intézkedés során megölt George Floyd özvegye és hatéves kislánya. Az Egyesült Államokban egyelőre csak nő a feszültség a 46 éves afroamerikai férfi május 25-i, minnesotai halála miatt, amely a feketék hátrányos megkülönböztetésének újabb szimbólumává vált.

"I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good," says Roxie Washington, the mother of George Floyd’s daughter. https://t.co/1OPKxPkqSw pic.twitter.com/vGkL4hg08J