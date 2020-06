Trump szerint be kell vetni a Nemzeti Gárdát a lúzer, huligán tüntetők ellen

NEW YORK CITY, HÍVJÁTOK A NEMZETI GÁRDÁT. Ezek a huligánok és lúzerek szétszednek benneteket. Cselekedjetek gyorsan!

- ezt írta ki kedden a Twitterre Donald Trump amerikai elnök, miközben hetedik napja tartanak a tüntetések azóta, hogy a fekete és fegyvertelen George Floyd letartóztatása során meghalt, miután egy fehér rendőr perceken keresztül az életéért könyörgő férfi nyakán térdelt. Legalább 40 városban vonultak utcára az emberek, sok helyen az elmúlt három napban erőszakos zavargásba fordultak a tüntetések, 15 államban a Nemzeti Gárdát is bevetették a rend visszaállítására.

Trump már korábban agresszívabb fellépésre buzdította az államok szerinte "túl gyenge" kormányzóit. Kedden kijelentette:

az amerikai hadseregnek New York utcáira kellene vonulnia, hogy elfojtsák a zavargásokat,

írja a Reuters. Korábban New York állam kormányzója, Andrew Cuomo is azt mondta, New York City polgármestere, Bill de Blasio és a helyi rendőrség "nem tette a dolgát", amikor hagyta elharapózni a zavargásokat. Ugyanakkor Cuomo is úgy látja: Trump összemossa a jó ügyért tüntető tiltakozókat és a helyzetet kihasználva fosztogatókat és vandálokat, akik a hatóságok szerint nagyon kevesen vannak a békés tiltakozókhoz képest.

Cuomo fel is ajánlotta de Blasiónak a Nemzeti Gárda bevetésének lehetőségét, de a polgármester nem kívánt élni a lehetőséggel.