Obama, Bush és Clinton után Carter is elítélte a rasszizmust

Elítélte a rasszizmust, a faji alapú hátrányos megkülönböztetést, illetve az egyenlőtlenséget mind a négy, még életben lévő volt amerikai elnök az utóbbi napokban, miután az Egyesült Államokban nagyszabású tüntetések robbantak ki az afroamerikai George Floyd halála után - írja az MTI.

Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban. A korábbi elnökök közvetlen vagy közvetett módon bírálták is Donald Trumpot, az USA jelenlegi elnökét, aki bár Floyd meggyilkolását többször is elítélte, még nem szólalt fel a rasszizmus és a feketékkel szemben gyakori rendőri brutalitás ellen.

Felelősek vagyunk azért, hogy megteremtsük a béke és az egyenlőség világát magunk és a következő generációk számára

- írta Carter a közleményében, amelyben azt is hangsúlyozta, hogy bár itt az ideje annak, hogy mindenki figyeljen a rasszizmusra, szerinte az erőszak nem jelent megoldást.

Clinton arról ír, hogy Floyd halála csak a legfrissebb epizódja a "tragédiák és igazságtalanságok hosszú sorának", "fájdalmas emlékeztető, hogy a faji hovatartozás az amerikai élet csaknem minden területén még mindig meghatározó abban, hogy miként bánnak valakivel".

Ötvenhét évvel ezelőtt Dr. King egy olyan napról álmodott, amikor "a négy kis gyermekét nem a bőrük színe, hanem a személyiségük alapján fogják megítélni”. Ma ez az álom még inkább elérhetetlennek tűnik, és soha nem is fogjuk elérni"

- olvasható Clinton közleményében, aki szerint nem is fog soha megvalósulni Martin Luther King álma, ha továbbra is úgy kezelik a nem fehér embereket, mintha kevésbé volnának emberek.

Ahogy korábban már megírtuk,George W. Bush nyilatkozata egyetlen szót sem vesztegetett Trumpra, de "sokkoló kudarcnak" nevezte, hogy számos afroamerikai állampolgárt zaklatnak és fenyegetnek a saját hazájában és arról is írt hogy „van jobb út, az empátia”.

Obama többször is megnyilvánult az elmúlt napokban, a rasszizmust „az amerikai társadalom eredendő bűné”-nek nevezte, aztán békés cselekvésre szólította fel az embereket.