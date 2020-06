Kanye West állja George Floyd hatéves lányának teljes oktatását

Kétmillió dollárt adományozott Kanye West amerikai rapper George Floyd, Ahmaud Arbery és Breonna Taylor családjainak, valamint a fekete közösségnek írja a CNN. Ahmaud Arbery volt az a fekete futó, akit két fegyveres vadászott le. Breonna Taylor mentős-ápolót pedig az otthonában lőtte agyon a városi rendőrség kábítószerosztályának három nyomozója egy rajtaütésszerű házkutatás során.

Az adomány egy részét Arbery és Taylor családjai kapják az ügyvédi költségekre, valamennyi pedig a válságban lévő fekete vállalkozások támogatására megy. Emellett West létrehozott egy alapot, amely George Floyd hatéves lányának, Gianna Floydnak a teljes oktatását fogja fedezni.

2020. május 27-én zavargásokba fordult tüntetések robbantak ki az Egyesült Államokban, miután egy rendőri túlkapás miatt két nappal korábban meghalt George Floyd. Egy videón látszott, hogy a 46 éves fekete férfi nyakán hosszú percekig térdelt egy rendőr, figyelmen kívül hagyva segélykéréseit. Derek Chauvint emberöléssel gyanúsítják.

Az első hivatalos kórboncnoki jelentésben fojtogatásra utaló bizonyíték nem szerepelt. A halál okánál a rendőri fellépés mellett egészségügyi gondokat, potenciálisan tudatmódosító szerek hatását említették. A család által megrendelt független boncolás szerint Floyd a nyakát és a hátát ért nyomás miatt fulladt meg.

Az eset miatt legalább 40 városban vonultak utcára emberek. Sok helyen erőszakos zavargásba fordultak a békés tüntetések, a Fehér Ház közelében is gyújtogattak. Több helyen kijárási tilalmat vezettek be, de így is folytatódtak a tüntetések. Tizenöt államban a Nemzeti Gárdát is bevetették.