Karanténba került egy repülőgép minden utasa Athénban

A Qatar Airlines egyik Athénban landoló járatán 91 főből 12-nek pozitív lett a koronavírustesztje, ezért a gép összes utasát karanténra kötelezték, az illetékes minisztérium pedig június 15-ig felfüggesztette a Katarba és Katarból közlekedő járatokat, írja a The Guardian. A koronavírus-pozitív utasokat egy, a kormány által kijelölt szállodában izolálták két hétre, a negatív teszteseknek pedig hét napig kell karanténban maradniuk, ezután egy következő tesztet is elvégeznek rajtuk. Ha az is negatív lesz, megszüntetik a karantént.

Tudtuk, hogy előfordulhatnak hasonló esetek. Most már láthattuk, mi történhet nyáron

– nyilatkozta Nikolaos Sipsas virológiai szakértő az ANT1 TV-nek. Hozzátette: a történtek rávilágítottak arra, milyen kockázatokkal járhat a turizmus a járványidőszakban.

A legbiztonságosabb az lenne, ha blokkolnák a turizmust, de az mérhetetlen gazdasági károkat hozna magával. Amit elsőként tehetünk, az az, hogy meghatározzuk a biztonságos és rizikós országokat. Ez diplomáciai nyomással jár majd, de számunkra az egészség az első.

– magyarázta Sipsas, akit a görög kormány is felkért, hogy a koronavírus-járvány során adjon tanácsokat nekik.