Meggyilkolhatták a 13 évvel ezelőtt eltűnt Madeleine McCannt, akinek ügye világhírű lett

Gyilkossággal gyanúsítanak egy német férfit a 2007-ben eltűnt, akkor négyéves kislány, Madeleine McCann ügyében – írja az MTI.

A hatóságok azt feltételezik, hogy a kislány halott, a meggyanúsított férfi ellen pedig gyilkosság gyanújával indult nyomozás, erről tájékoztatta a német sajtót a braunschweigi ügyészség szóvivője csütörtökön.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, egy 43 éves börtönben ülő német férfi az új gyanúsított a világ leghíresebb eltűnt gyerekének, Madeleine McCann eltűnésének ügyében. Szerdán még nem lehetett tudni, hogy a férfi miért került börtönbe, de a rendőrség csütörtöki közleménye elárulta, hogy a gyanúsítottat szexuális bűncselekmények, köztük gyermekek szexuális bántalmazása miatt többször elítélték már. A jelenlegi börtönbüntetése független Madeleine McCann ügyétől.

Madeleine McCann eltűnése a 2000-es évek egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye volt, és máig rendszeresen témát ad az angol nyelvű bulvársajtónak. A háromgyerekes brit orvos házaspár legidősebb kislánya nem sokkal negyedik születésnapja előtt tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából, ahol szüleivel és két évvel fiatalabb ikerpár testvéreivel nyaralt. A szülők lefektették a gyerekeket, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni egy százhúsz méterre lévő étterembe. A gyerekeket óránként ellenőrizték, az apa, Gerry McCann kilenckor még mindent rendben talált. De amikor tízkor az anya, Kate McCann ment be az apartmanba, Madeleine már nem volt ott.

A nyomozók szerint az akkor harminc éves férfi pont a Praia Da Luz üdülőhely környékén volt akkor, amikor a család is ott volt. A kislány eltűnésének napján este 19:32 és 20:02 között volt egy telefonhívása is, így azt kérik, hogy jelentkezzen a rendőrségen az, aki akkor épp beszélt vele. Azt remélik, hogy tud információkkal szolgálni a német gyanúsítottról, hátha beavatta őt a tervébe a beszélgetésük alatt.

Több mint tizenhárom év telt el, ennyi idő alatt a lojalitása is megfordulhatott. Most börtönben van, de attól tartunk, korábban az emberek félhettek előrelépni az ügyben. De most erre itt az idő