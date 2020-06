Az utolsó állásokból is kiszorították Halifa Haftar tábornok csapatait

A nemzetközileg elismert líbiai nemzeti egységkormány erői benyomultak Tarhúna központjába, ahova előző nap húzódtak vissza az ország keleti részét és a Líbiai Nemzeti Hadsereget (LNA) irányító Halífa Haftar tábornok katonái, és ezzel az ország nyugati részén utolsó állásaikból is kiszorították őket – közölte pénteken a tripoli kormányzat.

AZ MTI azt írja: a kormány csütörtökön jelentette be, hogy Tripoli egészét ellenőrzése alá vonta, és Haftar katonái Tarhúnába vonultak vissza. Az LNA egyelőre nem kommentálta a kormány pénteki bejelentését, és nem nyilatkozott arról, hogy vannak-e még katonái a városban.

A tripoli vezetés elmondása szerint az egységkormány erői négy irányból nyomultak be Tarhúba központjába. A kormányeröknek jórészt török támogatással sikerült felülkerekedniük Haftar erőin, és visszaverniük a tábornok katonáinak előrenyomulását. Halífa Haftar tavaly áprilisban indított offenzívát a líbiai főváros elfoglalására.

Ezzel azonban a líbiai harcoknak koránt sincs végük. Haftar erői ellenőrzik továbbra is az ország keleti részét, ahol párhuzamos intézmények működnek, valamint déli területeket is uralmuk alatt tartanak, ahol számos értékes olajmező található. Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom is Haftart támogatja.