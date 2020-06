Kormányzók arra kérik a tüntetőket, hogy teszteltessék magukat koronavírusra

Több amerikai állam kormányzója is arra kérte csütörtökön a rendőri intézkedés közben meggyilkolt George Floyd halála miatt tiltakozókat, hogy teszteltessék le magukat koronavírusra, ha részt vettek a demonstrációkon.

„Ha tüntetésen volt, kérem, menjen tesztre” – mondta Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. Szerinte a tüntetőknek ebben az esetben is állampolgári feladatuk van, felelős magatartást kért tőlük ebben a kérdésben is. A becslések szerint csak New York városában 20 ezren tüntettek.

A CNN szerint Minnesota kormányzója, Tim Walz is csütörtökön írta ki a Twitterére, hogy a tüntetéseken résztvevőknek koronavírustesztet kellene végezniük. „Ha úgy gondolja, hogy megfertőződhetett, akkor öt nappal az esemény után teszteltesse le magát. Ha az eredmény negatív lett, akkor 14 nappal az esemény után csináltasson újabb tesztet” – írta a tweetjében, amiben megosztottai az állami egészségügyi minisztérium videóját is arról, hogyan lehet tesztet csináltatni.

Sokan a járványra is figyelve maszkban vettek részt a demonstrációkon, de a távolságot nehezen lehetett tartani a tiltakozások közben, főként ott, ahol erőszakos jelenetek, rendőri oszlatás volt.

A tüntetések háttérbe szorították a koronavírus-járványról szóló híreket az Egyesült Államokban, de a vírus továbbra is terjed. Összesen 110 ezer halálos áldozata volt az Egyesült Államokban, és 30 ezer csak New York államban. Még több mint 1,1 millió aktív esetről tudni.

