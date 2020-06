Tizenhárom év után lett gyanús a pedofil szörnyeteg

Talán az eddigi legfontosabb fordulatot vette a világ legismertebb eltűnt kislányának, Madeleine McCannek a 13 éve megoldatlan ügye, miután a német és a brit rendőrök is bejelentették, hogy egy szexuális bűncselekményekért börtönben ülő német férfi az új gyanúsított az ügyben. A német ügyészség emellett azt is jelezte, hogy a továbbra is eltűnésként vizsgálódó britekkel ellentétben ők gyilkossági ügyben folytatják a nyomozást, a feltételezésük szerint a 2007-ben hároméves korában eltűnt Madeleine már nem él.

A német rendőrök által szexuális ragadozónak nevezett gyanúsított bűncselekményeiről egyre több borzasztó részlet derül ki, de azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy ő felel-e Madeleine eltűnéséért. Az évek során több vakvágánynak bizonyuló szál ellenére a német rendőrök úgy látják, közel járhatnak a megoldáshoz, de a Sky News szerint a férfi ellen a háttérben már három éve tartó nyomozás nyilvánossághoz fordulása arra is utalhat, hogy megakadtak a további erős bizonyítékok gyűjtésében.

Ami azt is jelentheti, hogy az ügy igazi fordulata attól függ, a rendőrök mostani felhívása nyomán milyen új információk kerülnek majd elő, és jelentkeznek-e fontos szemtanúk. A Scotland Yardhoz egy nap alatt több mint 270 megkeresés érkezett.

Az egész világ várta, hogy megoldódik-e

Ahogy arról itt is írtunk, Madeleine McCann eltűnése a 2000-es évek egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye volt. A háromgyerekes brit orvos házaspár legidősebb kislánya nem sokkal negyedik születésnapja előtt tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából, ahol szüleivel és két évvel fiatalabb ikerpár testvéreivel nyaralt. A szülők lefektették a gyerekeket, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni egy 120 méterre lévő étterembe. A gyerekeket óránként ellenőrizték, az apa, Gerry McCann kilenckor még mindent rendben talált. De amikor tízkor az anya, Kate McCann ment be az apartmanba, Madeleine már nem volt ott.

A kislány eltűnésének ügyét szinte példátlan nemzetközi figyelem kísérte. Az eleinte emberrablásra gyanakodó portugál rendőrség előbb egy, a városban lakó brit férfit gyanúsított meg, akiről viszont kiderült, hogy nincs köze az ügyhöz. 2007 szeptemberében váratlanul a szülőket nevezték meg gyilkosság gyanúsítottjaként. A házaspár által kezdettől inkompetensnek ítélt portugál rendőrség végül egy évvel később feloldotta a gyanúsítást, az ügy pedig a megoldatlan akták közé került.

2011-ben McCannék nyílt levélben fordultak David Cameron akkori brit miniszterelnökhöz, hogy rendeljen el felülvizsgálatot az ügyben, amibe már a portugál nyomozás során bevontak brit rendőröket. A BBC szerint a Scotland Yard több ezer oldal nyomozati anyag átfésülése után 600 olyan embert azonosított, akiknek érdemes utánamenniük, és 41 potenciális gyanúsított is volt köztük. A brit részről 2013-ban újraindult nyomozás azóta több mint 11 millió fontot (kb. 4,2 milliárd forintot) emésztett fel, Madeleine-t keresték Európa-szerte, de még ausztrál szál is volt.

A nyomozóknak már 2013-ban is volt egy olyan feltételezésük a sok között, hogy német vagy holland állampolgár lehet a tettes, ha Madeleine-t elrabolták. Abban az évben a német tévében kértek információt két németül beszélő férfiról, és a BBC szerint

a most bejelentett német gyanúsított már a potenciálisan érintettek brit listáján is szerepelt,

de akkor még nem figyeltek fel gyanúsítottként rá. A Daily Mail szerint viszont nem volt rajta a portugál nyomozók 2008-as listáján. Az eltűnés 10. évfordulóján, 2017-ben kiadott felhívásra viszont beérkezett olyan információ, ami miatt rá irányult a figyelem. Úgy tűnik, a német, a brit és a portugál rendőrség azóta nyomozott ezen a szálon, a férfi után az ügyben.

A német rendőrség már gyilkossági ügyről beszél

A ZDF német köztévé szerda esti bűnügyi magazinjában Christian Hoppe, a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) nyomozója mondott el részleteket a most 43 éves, azaz a kislány eltűnésekor 30 éves, szőke hajú, az eltűnés idején vékony testalkatú férfiról, akit azóta a német és a brit lapokban Christian B.-ként neveztek meg (több újság a teljes nevét is kiírta). A német ügyészség csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszéltek, hogy egy olyan szexuális ragadozó pedofil férfiról van szó, akit elítéltek már szexuális bűncselekmények, és kislányok elleni bűncselekmények miatt, most pedig börtönben ül. A jelenlegi börtönbüntetése független Madeleine McCann ügyétől.

Bár a Scotland Yardnak a német bejelentés után tartott sajtótájékoztatójából is kiderült, hogy a brit nyomozók továbbra is eltűnt személyként tartják nyilván Madeleine McCannt, a BKA már biztos abban, hogy a lány halott. Emiatt pedig a braunschweigi – ezen a településen volt a férfi utolsó németországi bejelentett lakhelye – ügyészségnél eljárást is indítottak a gyilkosság gyanúja miatt. „A nyomozás során elnyert információk alapján egyre több okunk van azt feltételezni, hogy a gyanúsított követte el a gyilkosságot” – mondta a Süddeutsche Zeitung szerint Hoppe, azonban még mindig újabb bizonyítékokra lenne szükség a gyanú beigazolására, vagy annak kizárására.

A nyomozó közlése szerint a német férfi szinte végig Portugáliában tartózkodott 1995 és 2007 között, egy Lagos és Praia de Luz között fekvő házban. Alkalmi munkákat vállalt a vendéglátóiparban, de feltűnt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel, és hotelszobákba, apartmanokba járt betörni. A férfit korábban többször is elítélték szexuális zaklatásért, és „a szexuális indíték nem zárható ki Maddie ügyében sem”, tette hozzá a nyomozó. Az is elképzelhető, hogy a férfi csak McCannék apartmanjába akart betörni, majd ezután tűnt fel neki a szexuális erőszak lehetősége.

Egy kisbusz, egy Jaguar és egy félórás telefon

A német és a brit rendőrség is a nyilvánosság segítségét kérte 20 ezer fontos jutalmat is felajánlva: várják többek között olyan áldozatok, szemtanúk jelentkezését, akik felismerték a leírás alapján a férfit, és azt is hangsúlyozták, hogy börtönben ül, ezzel azokhoz szólva, akik esetleg féltek korábban jelentkezni a hatóságoknál. Megosztottak képeket arról a Volkswagen kisbuszról és Jaguarról, amiket a férfi bizonyítottan Praia da Luz környékén használt.

A hatóságok szerint elképzelhető, hogy a férfi az eltűnés előtti évben a kisbuszban lakott, míg a német rendszámú Jaguart azért is különösen gyanúsnak találják, mert kiderült, hogy

Madeleine eltűnésének másnapján íratták át egy augsburgi másik tulajdonosra, miközben továbbra is a gyanúsított használta Portugáliában.

Mindkét járművet lefoglalta a német rendőrség, szerintük bizonyíték van rá, hogy az egyik legalább egy bűncselekményhez köthető. Viszont a Sky News szerint egyelőre semmilyen nyomot nem találták bennük.

A nyomozók azt biztosan tudják viszont, hogy a férfi nagyjából egy-másfél órával Madeleine eltűnése előtt az apartman közelében volt, mivel este fél nyolctól fél órán át beszélt egy másik portugál számról valakivel. A hatóságok közzétették a két telefonszámot is, és ehhez kapcsolódóan is várnak információkat – a másik, ismeretlen telefonálót nem gyanúsítottnak, de kulcsfontosságú tanúnak nevezték.

Fotó: Uk Metropolitian Police / Reuters Egy Jaguar, amit a férfi bizonyítottan Praia da Luz környékén használt

Többször is elítélték szexuális bűncselekmény miatt

A hivatalos bejelentésen túl a brit és német lapok számos plusz információt megírtak a gyanúsítottról, és arról is, hogyan kerülhetett újra a hatóságok látóterébe.

Christian B. már fiatalabb korában is számos bűncselekményt elkövetett, 1993-ban bolti lopás, majd két évvel később, még mindig tizenévesként, gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt ítélték el. Ekkor az akkori barátnőjével Portugáliába szökött a hatóságok elől, alkalmi munkákból élt.

A Sky News megtalálta azt a brit férfit is, akitől 2006-ig házat bérelt Praia da Luznál. Kiderült, hogy eredetileg a barátnőjével együtt költöztek be, de később szakítottak, a német férfi pedig időnként ingázott Németország és Portugália között is. A tulajdonos szerint a házhoz köthető teendőkön túl nem sok kapcsolatuk volt a bérlőjével. Viszont 2006-ban az egyik szomszéd szólt neki, hogy úgy tűnik, nincs mozgás a házban, a férfi pedig eltűnt. Nagyjából egy éve hallott róla legutóbb, amikor a mostani ügyben nyomozó brit és portugál rendőrök kikérdezték.

Egy volt szomszédja pedig azt mondta a német férfiról, hogy mindig kicsit dühösnek tűnt, gyorsan hajtott fel-alá az utcában, aztán 2006 tájékán egyik napról a másikra szó nélkül felszívódott. „Fél évvel később megkértek, hogy segítsek kitakarítani a helyet, és undorító volt. Tele volt szeméttel, összetört számítógépek is voltak” – mondta. Egy szemeteszsákban találtak parókákat és általa egzotikusnak nevezett ruhákat is.

Az említett ház mellett a BBC szerint egy másik ingatlannal is kapcsolatba hozzák a férfit, és azt feltételezik, hogy ezeket rejtekhelyként is használhatta, és itt tárolhatta, amiket a betörésekkel szerzett. De olyan közelben lakók is vannak, akik szerint a férfi idős autókkal tűnt fel, ezért azt feltételezték, hogy azokkal is kereskedett.

2008 és 2016 között a férfi nagyrészt Németországban volt. Miután újra Portugáliába ment, 2017-ben adták ki Németországnak, ahol akkor drogkereskedelem miatt ítélték el, de Thomas Klinge, a hannoveri ügyészség szóvivője szerint 2017 szeptemberében a férfit a braunschweigi regionális bíróság is 1 év 3 hónap börtönre ítélte gyermekkorú elleni szexuális zaklatás, és ezek film- vagy képfelvételeinek birtoklása miatt is. Sőt, a Volksstimme kapcsolatba hozta Christian B.-t egy 2015-ös esettel is, amikor egy 5 éves kislány, Inga Gehricke tűnt el Szász-Anhaltban egy családi kirándulás során.

Van olyan feltételezés, hogy egy internetes chatszobában beszélt Madeleine-ről, de a Sky News úgy tudja, a férfi egy német bárban vallotta be 2017-ben, hogy köze van a kislány eltűnéséhez. A portál bűnügyi tudósítója szerint állítólag a tévében pont a kislány eltűnésének tizedik évfordulójáról emlékeztek meg, amikor a férfi valami olyat mondhatott beszélgetőpartnerek, ami arra utalt, hogy ő tudja, mi történt. Ezután állítólag egy olyan videót is megmutatott, amin egy idős amerikai turistát erőszakolt meg 2005-ben, szintén Praia da Luzban, ahol Madeleine eltűnt. A beszélgetőpartnere ezután kereshette meg a rendőrséget.

A Braunschweiger Zeitung szerint az akkor már börtönben ülő férfit tavaly ítélték nyolc évre a 72 éves amerikai asszony elleni brutális szexuális támadás miatt. A Spiegel szerint miután betört az asszonyhoz, különös kegyetlenséggel bántalmazta: kikötözte és megverte, mielőtt megerőszakolta. A DNS-mintáját 10 évvel a támadás után tudták csak igazolni.

CHRISTIAN B. ÖSSZESEN 17 ALKALOMMAL ÁLLT BÍRÓSÁG ELÉ EDDIGI ÉLETE FOLYAMÁN, SZEXUÁLIS BŰNCSELEKMÉNYEK MELLETT LOPÁSÉRT, TESTI SÉRTÉSÉRT, ITTAS VEZETÉSÉRT, KÁBÍTÓSZER BIRTOKLÁSÁÉRT IS.

Sokat tudnak, de még többet kell

„Sokat tudunk a gyanúsítottról, de még többet kell tudnunk arról, hogy merre járt Madeleine eltűnésének estéjén, valamint a megelőző és utána következő napokban” – mondta Mark Cranwell nyomozó a Scotland Yard saját sajtótájékoztatóján. Ezen Stuart Cundy helyettes főfelügyelő hangsúlyozta, hogy fontos fejlemény történt, ezért döntöttek úgy, hogy a nyilvánossághoz fordulnak újabb segítséget kérve, hogy „megerősíthessék vagy kizárhassák” a férfi érintettségét az ügyben.

A brit rendőrök egyelőre az összehangolt nyomozás ellenére visszafogottabban nyilatkoztak, mint a német társaik, és hangsúlyozták, hogy arra nézve sincs bizonyíték, hogy Madeleine már nem élne. Ennek a BBC szerint az is lehet az oka, hogy sok fals nyom volt már az ügyben korábban, olyan szálak, szemtanúk, akik végül sehova sem vezettek. A portugál rendőrség is csak szűkszavúan annyit reagált szerda este első körben, hogy felmerült egy német állampolgár lehetséges szerepe az ügyben, de még kellenek lépések, hogy világossá váljon a kép, és a nyomozás folytatódik.

Egyelőre nehéz megmondani, hogy napokon belül lesz-e újabb fontos fejlemény, és akár közel kerülhet az egész ügy megoldása, vagy pedig tovább húzódik az egész, és csak hosszabb távon látszódik majd, hogy tényleg mérföldkőhöz ért-e a nyomozás. Madeleine szülei szóvivőjükön keresztül jelezték, hogy úgy tűnik, az elmúlt 13 év legfontosabb történése lehet a mostani bejelentés. „Soha nem adjuk fel a reményt, hogy élve találjuk meg Madeleine-t, de bármi lesz is, tudnunk kell, mi történt, hogy békére leljünk” – írták közleményükben.

(Borítókép: Madeleine McCann fényképe. Fotó: Peter Macdiarmid / Getty Images)