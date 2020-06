Nem volt maszkja, belehalt a rendőri intézkedésbe a mexikói férfi

Felkorbácsolta az indulatokat Mexikóban annak a férfinak az esete, akit azért tuszkoltak rendőrautóba, mert nem volt nála maszk, majd nem sokkal később egy kórházban belehalt sérüléseibe - írta a 444.hu. Giovanni Lopez előállításáról felvétel készült, amelyen nem látszik, hogy ellenállt volna a rendőrségnek - amire viszont a rendőrök hivatkoznak. Lopezt lövés is érte, de halálát egy fejét ért erős ütés okozta - a rendőrök szerint a férfi az autóban is ellenállt.

