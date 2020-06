Bolsonaro azzal fenyegetőzött, hogy Brazíliát kilépteti a WHO-ból

Támogass te is!

Jair Bolsonaro brazil elnök pénteken azzal fenyegetett, hogy kilépteti Brazíliát az Egészségügyi Világszervezetből, miután a WHO arra figyelmeztetett, hogy a veszélyes lehet feloldani az egyes országokban a kijárási korlátozásokat még azelőtt, hogy megfékezték volna a koronavírus-járványt, írja az MTI.

Figyelmeztetek mindenkit: az Egyesült Államok kilépett a WHO-ból, és mi is megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. A WHO vagy felhagy azzal, hogy ideológiai alapon működjön, vagy mi is kilépünk. Nekünk nem kell, hogy kívülről megmondják, mit csináljunk az egészségügy terén