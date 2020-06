Saját kezét robbantotta le a pomponlányok meggyilkolására készülő férfi

Saját kezét, illetve a másik kezéről néhány ujját robbantotta le az a virginiai férfi, aki bombamerényletet tervezett egy plázában. A 23 éves Cole Carini június 2-án ment be a Clinch Valley Medical Centerbe súlyos sérülésekkel a kezén és a nyakán, írja a Daily Mail. Carini azt mondta, hogy fűnyírás közben sérült meg, de a rendőrségnek hamar gyanús lett a története, különösen azután, hogy a nyilvántartásból kiderült, hogy Carinit korábban már elítélték bombákkal kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A házkutatás során kiderült, hogy ezúttal is bombát akart készíteni, csak az valószínűleg felrobbant készítés közben.

A férfi hálószobájában vért és leszakított testrészeinek darabjait találták meg az FBI nyomozói, emellett számos, a bombakészítéshez szükséges eszközre is bukkantak.

További bizonyítékokat találtak a szomszéd házat, a férfi nagyanyjának ingatlanát átkutatva. Carini ugyanis a nagyanyja fészerében is elrejtett bombakészítéshez szükséges anyagokat.

Ugyanitt találták meg azt a levelet is, amiben a férfi leírta, hogy mit akart csinálni a plázában. A terve az volt, hogy a bevásárlóközpont színpadánál robbantja fel a bombát, amikor éppen "dögös pomponlányok" lépnek fel. A levél szerint Carini úgy gondolta, hogy még ha ő maga is meghal, akkor is megéri olyan kinyilatkoztatást tennie, mint Elliot Rodger.

A 22 éves Elliot Rodger 2014 májusában kezdett lövöldözni egy kis dél-kaliforniai egyetemi városban, Isla Vistában. Négy nőt és két férfit megölt, és még 14 embert megsebesített mielőtt öngyilkos lett. A merénylet előtt felvett egy videót, amiben arról beszélt hat percen keresztül, hogy meg fogja ölni az egyetem legmenőbb lányait, azért, mert mindig visszautasították a szexuális közeledését. Rodger tettét követően több olyan tömeggyilkosság történt Észak-Amerikában, amelynek az elkövetője egy saját szüzességét elviselni képtelen, nőgyűlölő fiatal férfi volt.