Kihallgatná az amerikai vádhatóság András yorki herceget az Epstein-ügyben

Tanúként hallgatná meg András yorki herceget, II. Erzsébet királynő fiát az amerikai szövetségi vádhatóság a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzember ügyében, írja az MTI. A herceg jogi képviselői indulatos hangú válaszüzenetükben a bizalmi elv megsértésével vádolták az amerikai ügyészeket.

András hercegről, a brit uralkodó 60 éves fiáról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Epsteinnel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. II. Erzsébet brit uralkodó második fia közeli barátja volt Jeffrey Epsteinnek, akit 2019. augusztus 10-én holtan találtak a manhattani cellájában, 35 nappal azután, hogy szexuális célú, kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelem és a fenti céllal működtetett bűnszövetkezetben való részvétel vádjával letartóztatták.

Hétfői brit médiabeszámolók szerint az üggyel foglalkozó amerikai szövetségi ügyészi hatóság az amerikai igazságügyi minisztérium útján azzal a hivatalos megkereséssel fordult a brit belügyminisztériumhoz, hogy szeretné tanúkihallgatásra idézni Andrást az Epstein-ügyben. A megkeresésben nincs szó arról, hogy a yorki herceget hivatalosan bármivel vádolnák, de az amerikai kezdeményezés alapján

II. Erzsébet királynő fiának eskü alatt kellene tanúvallomást tennie egy magisztrátusi bíróság előtt.

A herceg jogi képviseletét ellátó londoni ügyvédi iroda, a Blackfords LLP hétfőn közölte: András az idén háromszor is felajánlotta az amerikai igazságügyi minisztériumnak segítségét az Epstein-ügy vizsgálatában.

A közlemény szerint a Blackfords kérte, hogy András együttműködését és bármilyen esetleges meghallgatását az amerikai fél kezelje bizalmasan, mivel ez a gyakorlat olyan esetekben, amikor valaki önkéntesen együttműködik az amerikai igazságügyi tárcával. Az ügyvédi iroda szerint azonban az amerikai minisztérium az ügyre vonatkozó nyilatkozatokkal és kiszivárogtatásokkal megsértette ezt a bizalmi elvet, és olyan benyomást keltett, mintha András herceg "zéró együttműködési készséget tanúsítana".

Lehetséges, hogy az amerikai fél a felajánlott együttműködés helyett inkább publicitásra törekszik

– áll a londoni ügyvédi iroda szokatlanul indulatos közleményében. A Blackfords nyilatkozata szerint az amerikai igazságügyi minisztérium leszögezte, hogy a yorki herceg nem az amerikai bűnügyi vizsgálat egyik célpontja, de az amerikai fél is önkéntes és bizalmas együttműködését kért a hercegtől.

Jeffrey Epstein szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata, a jelenleg 36 éves floridai Virginia Giuffre – akkori nevén Virginia Robert – tavaly közölte, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

András – a királynő harmadik gyermeke, aki jelenleg a nyolcadik a brit trónutódlási sorban – a BBC televízió tavaly novemberben sugárzott interjúműsorában kategorikusan tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Roberts-Giuffre-val. Kijelentette:

arra sem emlékszik, hogy egyáltalán találkozott volna vele, és tagadta azt is, hogy bármit tudott volna Epstein bűncselekményeiről, mielőtt a néhai mágnást elítélték e bűncselekmények miatt.

A herceg azért egyezett bele az interjúba, hogy tisztázza magát a hosszú évek óta parázsló ügyben. Kijelentései azonban pontosan az ellenkező hatást érték el: az interjú hangos nemzetközi botrányt kavart. A yorki herceg ennek hatására nem sokkal a BBC-interjú sugárzása után bejelentette, hogy visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységétől.

A Buckingham Palota januárban azt közölte, hogy egyáltalán nem fogják kommentálni az ügyet, és annak elrendezését a herceg jogi csapatára bízzák.

Habár Epstein a nyolcvanas években feltűnt az Egyesült Államok pénzügyi világában, a sztorija igazából 2019-ben robbant be, amikor a Gatsby-szerű figurának titulált milliárdost letartóztatták, és hivatalosan egyrendbeli, szexuális célú, kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelemmel és bűnszövetkezetben való részvétellel vádolták meg. Akkor úgy tűnt, hogy Epstein lesz a legnagyobb ikon, akik megbuktat a metoo-mozgalom, hiszen amíg a producer Harvey Weinstein a filmiparban volt igazán befolyásos, addig a milliárdos Epstein politikusokkal, elnökökkel, szupersztárokkal, a királyi családdal is gyakran mutatkozott, miközben milliókat adományozott tudósoknak, emberjogi szervezeteknek, politikai alapoknak. Ez a remény azonban bő egy hónapig tartott, nem sokkal a letartóztatása után holtan találták a New York-i fogdában, ahol a hírek szerint öngyilkos lett.