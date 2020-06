Újabb holttestek, hátborzongató visszaemlékezések a McCann-gyanúsított körül

Mióta múlt héten megnevezték a 13 évvel ezelőtti Madeleine McCann-ügy gyanúsítottját, ömlenek az információmorzsák a nemzetközi sajtóból - a portugál helyszín, brit áldozat és német gyanúsított kombinációja miatt több országban is rajta van a témán a sajtó, és a brit rendőrség is állítólag több mint 400 bejelentést kapott az ügyben.

Hétvégén megírtuk, hogy rendőrök vizsgálják, hogy a gyanúsítottnak, Christian B.-nek lehet-e köze egy Portugáliában 1996-ban eltűnt hatéves fiú, Rene Hasee, illetve egy 2015-ben Németországban eltűnt ötéves lány, Inga Gehricke ügyéhez.

Azóta a belga hatóságok is beszálltak: egy 16 éves német lány, Carola Titze 1996 májusában tűnt el, amikor a belgiumi De Haanban nyaralt, és sétálni indult a tengerpartra. A megcsonkított holttestét pár nappal később a környéken találták meg. Már akkor arra jutottak a rendőrök, hogy egy fiatal német férfi lehet a tettes, akivel együtt voltak többször is diszkóban, és aki a bűnözői múltjával kérkedett. A rajzolók csináltak is fantomképet, amit körbemutattak a környéken, de nem sikerült gyanúsítottat találni, és 2016-ban le is zárták az ügyet.

Amit most újra elővettek.

Egy 2010 legelején, 24 évesen, Hannoverben meggyilkolt nő, Monika Pawlak esete is újra előjött most. Ő amellett, hogy volt egy rosszul fizető állása, alkalmi prostitúcióból fedezte kokainfüggőségét. Egy szilveszteri buli után, újév hajnalán tűnt el, amikor egy lakásból egy kocsmába ment. A holttestét két zsákban találták meg az Ihme folyóban. Christian B. neve már akkor előkerült, mert Hannover-Lindenben volt a lakcíme, de végül nem gyanúsították meg semmivel.

Most ezt az ügyet is leporolják.

A férfit egyelőre nem hallgatták ki Madeleine McCannről, de a német nyomozóhatóságok szerint tényleg több ember halálához lehet köze, ezt mondta legalábbis Hans Christian Wolters, Braunschweig államügyésze.

Jelenleg közvetett a gyanú

- tette hozzá. A kieli börtönben, ahol most egy másik ügy miatt ül a férfi, megfigyelés alatt tartják, hátha egy zárkatársnak elkotyog valamit. Ez azért is lenne fontos, mert jelenleg sem közvetlen bizonyíték, sem holttest, sem beismerő vallomás nincs a rendőrök kezében.

Közben a férfi most közzétett nevéről-arcáról többeknek is beugrottak régi történetek, amelyekről most döbbentek rá, hogy akár gyanúsak is lehettek volna, így utólag pedig némelyik egészen dermesztő.

Megszólalt például egy nő, Lenta Johlitz. Ő a gyanúsítottnak dolgozott pultos-eladóként, amikor az egy kioszkszerű kisboltot üzemeltetett Braunschweigben 2012 és 2014 között. Azt nyilatkozta, a férfi teljesen kikelt magából egyszer, amikor a társaság a McCann-ügyről beszélgetett. Azt mondta, mindenki fogja be, majd ordítani kezdett:

A gyerek halott, és ez így jó!

Aztán állítólag hozzátette, hogy egy testet gyorsan el lehet tüntetni, a disznók esznek emberi húst is. A kisbolt melletti iskola akkori gondnoka, Peter Erdmann pedig most mesélte el, hogy a fickó édességeket és játékokat osztogatott a kioszkjából az arra járó kisdiákoknak, amit így utólag már nagyon furcsáll, és sajnálja, hogy nem jelentette a hatóságoknak.

Egy akkori szomszédja szerint B.-t agresszívnak ismerték, a nőkkel lekezelő, bántalmazó volt, és egy koszovói, fiatalkorú barátnője volt akkoriban, akinek a nyakán fojtogatásnyomokat is láttak egyszer. A rendőrség most nagy erőkkel próbálja felkutatni a nőt. A férfi egy mindmáig Portugáliában élő brit exbarátnőjét is megtalálta a sajtó, ő 2004 körül járt egy évig Christian B.-vel, Praia da Luzban. A nőt és brit exférjét tavaly hallgatta ki a portugál rendőrség, illetve a nőt a napokban újra. A férfi kettejük nevében nyilatkozott, nem árult el részleteket a kihallgatásról, sem a gyanúsítottról, mint írta, ki akarnak maradni ebből az egészből. A nőről a bulvársajtó egy ismerős elmondása alapján tudni véli, hogy fél, nehogy megtalálja őt Christian B., ha esetleg kijön a börtönből.

Egy volt osztálytársa szerint Christian B. már akkoriban is ijesztő, magányos fickó volt, akit senki nem kedvelt, és aki sokat piszkálta a társait.

Egyetlen egyszer verekedtem életemben, és az vele volt. A hátam mögött beszélt évekig rólam hülyeségeket. Egyszer kifakadtam, és mondtam neki, hogy menjen vissza az árvaházba. Nem kellett volna ezt mondanom neki, de elvesztettem a türelmemet. Rám ugrott, ütni kezdtük egymást

- mondta a neve mellőzését kérő férfi.

Az árvaházas megjegyzés nem volt véletlen, Christian B.-t már születése után örökbeadták (eredeti neve Christian Fish volt), majd a nevelőszülei próbáltak meg megküzdeni az egyre kezelhetetlenebb, autókat lopó, fiatal lányokkal furcsán bánó tinédzserrel. Aztán amikor a nevelőapa 1992-ben egy autóbalesetben megrokkant, a 15 éves fiút nevelőiskolába adták. Ezután kezdődtek az igazi gondok, a büntetőügyek, a pedofil molesztálások.

Előkerült egy régi rendőrségi akta is, amely szerint Madeleine-t egy tanú látni vélte három héttel az eltűnése után, 2007 május 28-án Spanyolországban, Alcossebre nyaralóhelyen, amint egy Volkswagen mikrobuszba száll be egy ismeretlen férfival. A mostani hírek szerint a brit rendőrség már akkor kérte a spanyolokat, hogy nézzék meg a kamerafelvételeket. Arról nincs hír, hogy akkor mi lett a nyomozásnak ezzel a szálával. Az viszont kiderült, hogy a saját mikrobuszát Christian B. 2015-ben adta el egy roncstelepet működtető németnek, a járművet a rendőrök 2019-ben onnan foglalták le.

Közben gyűlnek azok a nyomok, amely B. bűnösségére utalhatnak. A portugálCorreio da Manha lapszerint Christian B.-nek az Ocean Club Resort, azaz az üdülőhely egy exdolgozója adhatott tippet azzal, hogy részleteket árult el az ott nyaraló McCann család szokásairól, például, hogy nem viszik magukkal az értékeiket, amikor minden este vacsorázni mennek.

A férfi telefonjában benne volt a gyanúsított száma is.

Ezek alapján elképzelhető, és állítólag a német és a portugál rendőrség is így gondolja, hogy B. eredetileg csak az értékek ellopására indult, és meglepődött, amikor gyerekeket látott a házban, és ijedtében magával vitte a legidősebbet. A portugál sajtó szerint egyébként a tippadó nem követett el bűncselekményt, mert ahhoz bizonyítani kellene, hogy tudott B. terveiről, úgyhogy egyelőre letartóztatni sem fogják. A brit sajtó ennek kapcsán előszedte az anya által az ügyről írt könyvet, melyben azt írta Kate McCann, megdöbbenve vette észre a nyomozati iratokban, hogy a szálloda pultján, bárki által elérhető módon ott volt egy személyzeti üzenőfüzetben a megjegyzés, hogy a szállásukhoz közel akarnak vacsorázni, mert a gyerekeiket otthagyják, amikor esznek.

A BBC meglátogatta azt a települést, Foralt, ahová Christian B. az eltűnés után nem sokkal költözött, 60 kilométerre a bűntett helyszínétől, Praia da Luztól A lakók azt mondták, féltek tőle, furcsa fickó volt, és fegyvere is volt. Az is kiderült, hogy egy német házaspár által üzemeltetett gyerekotthonban húzta meg magát, és egy étteremben dolgozott. Egyszer egy román lány eltűnt az otthonból, és ő vezette a keresést, meg is találták egy közeli településen. Úgy tudni, a német pár nem tudott a férfi előéletéről.

A brit sajtó talált egy brit nőt, aki akkoriban szintén a településen lakott, és azt mondta, amikor a közelében volt, akkor folyamatosan, ijesztő módon bámulta őt Christian B., aki később a Facebookon is jelentkezett, és egyebek mellett a családjáról tett fel kérdéseket.

De hogy senki ne legyen biztos abban, hogy 13 év elteltével végre megvan a valódi tettes, az ügyet ismerő portugál volt főnyomozó név nélkül azt nyilatkozta, hogy nincs semmi bizonyíték arra, hogy Christian B. lenne az elkövető. "Az emberek meglepetést emlegetnek most, de nekem ez nem az. Ezt az embert négy éve már lenyomoztuk", mondta.

(Borítókép: Christian B. portréja / fotó: public domain)