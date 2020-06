New Yorkban megkezdték az enyhítést, 400 ezren mentek vissza dolgozni

Több mint 205 ezren fertőződtek meg, és közel 22 ezren haltak meg New York városában az új típusú koronavírusban eddig, hétfőn azonban már itt is elkezdődött az enyhítés: mintegy 400 ezer munkavállaló mehetett ismét dolgozni építkezésekre, gyárakba és kiskereskedésekbe, írja a BBC. New York kormányzója, Andrew Cuomo az alábbi Twitter-bejegyzéssel várta a hétfőt:

Ugyanez a kormányzó nemrég arra kérte a George Floyd halála és a rasszizmus miatt tüntetőket, hogy az, aki részt vett a demonstrációkon, teszteltesse magát koronavírusra. Szerinte ugyanis a tüntetőknek ebben az esetben is állampolgári feladatuk van, felelős magatartást kért tőlük ebben a kérdésben is. A becslések szerint csak New York városában 20 ezren tüntettek.