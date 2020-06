Szívrohamban meghalt Burundi elnöke

55 éves korában, szívrohamban meghalt Pierre Nkurunziza, Burundi elnöke, írja a burundi kormányra hivatkozva a BBC.

Nem érezte jól magát, ezért szombaton vitték kórházba, ahol javult az állapota, hétfőn azonban megállt a szíve, az újraélesztés pedig sikertelen volt.

Nkurunziza 15 éven keresztül vezette Burundit. 2005-ben, véres polgárháború után került hatalomra, amelyben 300 ezer embert halt meg. A 2015-ös elnökválasztás is erőszakba fulladt, miután Nkurunziza harmadszor is elnyerte az államfői tisztséget, holott bírálói szerint nem is indulhatott volna.

A múlt havi választáson - alkotmánymódosítással - ismét elindult és mandátumot szerzett, de úgy döntött nyugdíjba vonul. Ehhez 540 000 dolláros (163 millió forint) nyugdíjat és luxusvillát kapott.

Tevékenységét rengeteg kritika érte az emberi jogok széleskörű megsértése miatt. A Human Rights Watch szerint kivégzések, önkényes letartóztatások, szexuális erőszak, zsarolás, verések és megfélemlítés köthető a nevéhez. Politikai ellenfeleit és az újságírókat gyakran börtönbe záratta.

Nkurunziza legutóbb akkor került a hírekbe, amikor kormánya kiutasította az Egészségügyi Világszervezet (WHO) helyi képviseletének vezetőjét és három munkatársát, miután a koronavírus-járványra hivatkozva aggodalmukat fejezték ki az elnökválasztási kampányrendezvények megtartása miatt.