Megtiltotta a bíróság a fojtófogás alkalmazását Minneapolisban

Múlt héten hagyta jóvá a minneapolisi polgármester, Jacob Frey és a városi tanács azt a javaslatot, ami alapján most a Hennepin megyei bíróság ítéletbe foglalta a minneapolisi rendőrség számára: kötelező felhagyni mindennemű fojtófogás, ideértve a George Floyd halálát okozó nyakra térdelés technikáját is, alkalmazásával. Hasonló döntést hozott a francia kormány is hétfőn.

Karen Janisch bírónő határozata értelmében a hatóságoknak azonnal jelenteniük kell, ha azt látják, hogy bármely kollégájuk helytelen technikát alkalmaz az eljárások során, sőt, arra kérik őket, lépjenek közbe, amennyiben ez lehetséges, ellenkező esetben ugyanolyan megítélés alá esnek majd az ügy vizsgálata során, mintha maguk is részt vettek volna annak alkalmazásában. A rendelet szövege szerint kizárólag a rendőrfőnök vagy az általa kijelölt személy hagyhatja jóvá a tömegoszlatásnál bevethető fegyverek – gumilövedékek, villanógránát, stb. – alkalmazását a tüntetések és demonstrációk idején, írja a CNN.