George Floyd temetése: ünnepnapot neveznek el Floydról Houstonban

Cikkünk frissül.

Magyar idő szerint este hatkor kezdődött George Floyd temetési szertartása egy houstoni templomban. A szertartást zárt közben, 500 fő jelenlétében tartják, de a hatalmas érdeklődés miatt élőben is közvetítik a helyszínről a beszédeket.

A templomból a beszédek után majd várhatóan két órával később viszik át a koporsót a sírhoz, az utolsó szakaszon lovaskocsi szállítja majd. Floyd Houstonban nőtt fel, és az édesanyja mellé temetik. A Cullen Boulevardon az út mentén barikádokat állítottak fel, amögül figyelhetik majd a menetet az emberek.

A szertartást ugyanaz az Al Sharpton vezeti, aki Floyd múlt heti minneapolisi búcsúztatóján is felszólalt. A tiszteletes akkor azt mondta, hogy „Azért nem nem lehetünk azok, akik szeretnénk, amit megálmodtunk, mert folyamatosan a nyakunkon térdeltek... Eljött az ideje, hogy George nevében is felálljunk és hangoztassunk: le a térdekkel a nyakunkról!”

A houstoni templom egyik lelkésze, Mia K. Wright az összetartozás pillanatának nevezte a búcsúztatást. „Ez most egy olyan pillanat, amiben Isten a világ minden tájáról összeterelte az embereket George Perry Floyd élete körül” – mondta.

Dr. Mary White tiszteletes arról beszélt, hogy amikor Floyd az édesanyját hívta segítségül, miközben a rendőr a nyakán térdelt, minden anya feljajdult, minden anya meghallotta Floyd segélykérését, miközben a gyerekeire, az unokáira, az ország férfijaira gondolt.

Joe Biden, aki hétfőn Floyd családjával is találkozott, videóüzenetben állított emléket a szertartáson Flodynak. A demokrata elnökjelölt, korábbi alelnök arról beszélt, hogy amikor igazságot szolgáltatnak George Floydnak, akkor az Egyesült Államok elindult a helyes úton a faji igazságtalanság és elnyomás felszámolása felé. „Amerikának nincs más választása, jobban kell teljesítenie. A faji igazságtalanság ideje lejárt, eljött a faji igazságosság ideje” – mondta, hozzátéve, hogy egy pillanatra sem fordulhat meg az amerikaiak fejében, hogy felfordulhatnak a lelküket mérgező rasszizmus és szisztematikus elnyomás kérdésétől. Biden üzent Floyd hatéves lányának, Giannának is, kiemelve, hogy egy gyereknek sem szabadna azt kérdeznie, amit generációkon át kérdeznek a fekete gyerekek, miszerint miért nincs velük az édesapjuk.

Bidentől egy texasi képviselő, Al Green vette át szót. Green kijelentette, hogy „George Floyd nem volt feláldozható, épp ezrét vagyunk ma itt”, majd azzal folytatta Floyd egyetlen bűne az volt, hogy feketének született, majd arra kérte a kormányt, hogy hozzon létre egy minisztériumot a kibékítésre, mert ugyan túlélték a szegregációt, de sosem békítették ki a feketéket ezért. Beszéde közben Green a magasba emelte az amerikai lobogó egy dobozba hajtogatott példányát, kijelentve, hogy azt szeretné, ha az Egyesült Államok tiszteletét fejezné ki Floyd felé, mert ezt jelképezi a lobogó.

Houston város polgármestere városi ünnepnapot hirdetett George Perry Floyd emlékére, amely június 9-e, Floyd temetésének napja lesz. Emellett bejelentette, hogy Franciaországhoz és Minneapolishoz hasonlóan Houstonban is betiltják a fojtófogást, és csak szóbeli figyelmeztetés után tüzelhetnek a rendőrség tagjai. Sylvester Turner érzelemdús beszéde végén azt mondta, hogy Floyd utolsó lélegzetvételének köszönhetően mások szabadabban vehetnek levegőt, és amit mások gonosz tettnek szántak, abban ők a jót próbálják meglátni.

Búcsút vett Floydtól a család is, a testvére,

Korábban bejelentették, hogy Floyd Maywaether volt profi bokszoló felajánlotta, hogy teljes egészében állja a temetés költségeit, a család pedig elfogadta az ajánlatot.

Már múlt hét csütörtökön megkezdődtek több városban is a megemlékezések George Floydra. A minnesotai megemlékezésen megjelent Jesse Jackson tiszteletes, emberjogi aktivista; Al Sharpton tiszteletes és aktivista; Minnesota demokrata képviselője Ihlan Omar; Martin Luther King III, emberi jogi aktivista, Martin Luther King fia; valamint Kevin Hart színész is.

Hétfőn pedig a temetés előtt Houstonban tartottak nyilvános búcsúztatót, amin több ezren vettek részt, a koronavírus-járvány miatti távolságtartás betartásával.

Nagyrészt békésen folytatódnak a tüntetések

A fekete George Floydot május 25-én egy elfajuló igazoltatás során gyakorlatilag megfojtotta a majdnem 9 percen át a nyakán térdelő Derek Chauvin rendőr. Az esetről készült videó kikerülése után Amerika-szerte hatalmas tüntetések kezdődtek, amelyek sok esetben eldurvultak. A rendőrség határozott fellépése sokszor csak olaj volt a tűzre, végül majdnem két tucat államban kérték a Nemzeti Gárda segítségét a rend visszaállításához.

Katonák lepték el az amerikai nagyvárosokat, de hogy jutottunk ide?

Múlt szerdára viszont már a legtöbb helyen békésen zajlottak a tüntetések, és azóta is leginkább amiatt vettek csak őrizetbe tüntetőket, mert nem tartották be az egyes városokban bevezetett esti kijárási tilalmakat. Washingtonban és Kalifornia több nagyvárosában már múlt hét közepétől feloldották a kijárási tilalmakat, Donald Trump elnök vasárnap jelentette be, hogy a Nemzeti Gárda is kivonul a fővárosból.

A Fehér Házhoz közeli Lafayette parkból szerdára elbontják a terület köré felállított kerítés egy részét is.

Black Lives Matterre neveznek át New York-i utcákat

Minnesota kormányzója, Tim Walz pedig Floyd temetési szertartásának kezdetétől 8 perc 46 másodperc néma csendet jelentett be Floyd emlékére. Ennyi ideig térdelt a rendőr a fekete férfi nyakán.

Szintén Floyd temetése napján pedig Bill de Blasio, New York város polgármestere azt jelentette be, hogy mind az öt városrész – Bronx, Queen, Brooklyn, Manhattan és Staten Island – egy fontos, központi részén átneveznek egy-egy utcán Black Lives Matterre. A polgármester elmondta, hogy az öt városrész közül az egyikben biztosan a helyi városháza melletti utcát nevezik át, a többiben pedig a helyi vezetőkkel és aktivistákkal egyeztetnek a megfelelő helyről.

A Floyd búcsúztatásának helyet adó templom előtt arról beszélt Houston város rendőrfőnöke, Art Acevedo, hogy egységes, a rendőrökre vonatkozó szabályozásra van szükség az Egyesült Államokban. „18 ezer rendőrállomásunk van, ahol 18 ezer módon mennek a dolgok, és 18 ezer külön szabályzat van. Ideje az országnak és a Kongresszusnak, hogy a legfontosabb szabályzatokat általános érvényűvé tegye” – mondta Acevedo, hozzátéve, hogy ami Floyddal történt, az összeegyeztethetetlen a 21. századi rendőrök magatartásával.

Közben 1,25 millió dolláros (kb. 380 millió forintos) óvadékot állapítottak meg a Floyd nyakán térdelő Derek Chauvin volt rendőr esetében. Ellene szándékos emberölés a vád.

Három, szintén elbocsátott társát azzal vádolják, hogy segédkeztek a szándékos emberölés elkövetésében. Minnesota állam törvényei szerint ezért éppúgy 40 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik őket, mint Chauvint. Bár próbáltak alkudni, a bíróság mindhármuk esetében 750 ezer dolláros (228 millió forintos) óvadékot állapított meg még múlt csütörtökön.

Trump megkérdőjelezte a buffalói esetet

Trump közben arról írt a Twitterén, hogy szerinte elképzelhető, hogy provokátor volt az a 75 éves tüntető, akit néhány nappal ezelőtt egy buffalói tüntetésen úgy ellöktek a rendőrök, hogy kórházba kellett szállítani. Az amerikai elnök Twitterre írta ki, hogy szerinte antifa provokációról lehet szó, és, hogy szerinte a lökés erejéhez képest sokkal nagyobbat esett az idős férfi. „Lehet, hogy megrendezték?" - kérdezi Trump.

A férfi múlt csütörtökön a buffalói demonstráción akkor ment oda az előrenyomuló rendőrökhöz, amikor azok az esti kijárási tilalom életbe lépésével elkezdték kiszorítani a térről a George Floyd halála miatt tüntetőket. Amikor meglökték, hátraesve beverte a fejét, a füléből vér folyt. A férfi állapota azóta súlyos, de stabil. A két rendőr súlyos testi sértés vádja miatt felel, akár hét évet is kaphatnak.

A férfi ügyvédje teljesen értetlenül fogadta Trump tweetjét, szerinte Martin Gugino mindig is békésen tüntetett, mert fontos neki a mai társadalom állapota. Buffalo város polgármestere azzal reagált, hogy a város azon van, hogy a faji előítéletek ellen harcoljon, a két rendőrtisztet pedig tisztességes eljárás illeti meg.