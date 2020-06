Tíz év, öt halott, rengeteg kaland: vége a nagy kincskeresésnek

Önmagában sem egy rossz mondat, de úgy még érdekesebb, ha tudjuk, hogy egy dollármilliomos műkincskereskedőről van szó. Egy helyi újság, a Belleville Telescope írt 1978-ban cikket Forrest Fennről, aki éppen akkor lett a Nyugat, mármint az USA nyugati felének vezető műkincskereskedője.

Ebben a cikkben Fenn azt mondta, az egész azzal kezdődött, hogy 1965-ben szerzett egy indián viaszöntőformát, majd a kansasi egyetemen elolvasta, hogy kell önteni, és bronzöntvényeket kezdett csinálni. Mire leszerelt a légierőtől, saját kis öntödéje volt, ezután bővítette a kínálatot indián kézműves dolgokkal, majd társult egy szintén indián tárgyakkal kereskedő másik üzletemberrel, Rex Arrowsmith-szel. 1972-ben saját, közös galériát nyitottak Santa Fében, majd '73-tól már egyedül vitte a boltot Fenn, miután kivásárolta visszavonuló, pihenni és utazgatni vágyó társát.

Az amerikai (vad)nyugati művészet minden híres alkotójától árult, Remingtontól, Russelltől, O'Keeffe-től, de még a híres festményhamisítótól, Elmyr de Horytól, azaz a magyar Hory Elemértől is kamu Monet-kat, Degas-kat.

Megismerkedett Robert Redforddal, Steven Spielberggel, Ralph Laurennel, Donna Karannal. A biznisz évi dollármilliókban volt mérhető.

Állítólag épp Ralph Lauren járt nála 1996-ban, amikor Fennt veserákkal sugárkezelték és kemózták, és 20 százalékot adtak a túlélésére az orvosok. A divattervezőnek megtetszett egy indián fejdísz, és meg akarta venni. Fenn azt mondta, nem eladó, mert az az egyik kedvence. Ekkor jött a következő párbeszéd:

A látogatás és a beszélgetés valamit elindított Fennben. Elkezdte megírni az életét, ami alatt sorra jutottak eszébe a nagy „műkincsvadászatok”, hogy milyen izgalmas volt darabról darabra felépíteni a gyűjteményt, és hogy milyen kár lenne, ha a halálával mindennek vége szakadna. Úgyhogy vett egy antik bronzládikát, és elkezdte kincsekkel feltölteni.

Mindezt összesen hárommillió dollár értékben. Az volt a terve, hogy a gyűjteményt az önéletrajzi könyvével együtt elrejti a sivatagban, amikor ő is kisétál meghalni. Aztán amikor valaki egyszer megtalálja a csontjait, a kincseket, akkor rájön az illető, ki volt Fenn, és az emléke tovább él.

A rákos sejtek eltűntek, és szerencsére nem is tértek vissza, úgyhogy a műkincsgyűjtő akkor még nem valósította meg az ötletét. Ám amikor 80 éves lett, 2010-ben újra eszébe jutott az egész, és a kincseket immár tényleg elrejtette a hegyekbe. Illetve valamilyen kincseket, mert pontosan nem árulta el, hogy változtatott-e a láda tartalmán, csak annyit, hogy aranyrögökről, ritka érmékről, ékszerekről és drágakövekről van szó. A 12. századi, 25x25x13 centis, 9 kilós bronzládával együtt összesen 19 kiló. Azt mondta, kétszer fordult, mire odavitte az egészet. A sajtó pedig 2 millió dolláros „csomagot” kezdett emlegetni.

A lefordíthatatlan vers

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyons down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it's no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There'll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you've been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answer I already know,

I've done it tired, and now I'm weak.

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.