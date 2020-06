Ugyanazok voltak az utolsó szavai, mint George Floydnak

Az Egyesült Államokon kívül több másik országban sem csak egy távoli jelenség a rendőri brutalitás az ott élő feketéknek. Világszerte forrtak fel az indulatok, előkerültek újra korábbi esetek. Franciaországban, Nagy-Britanniában és Ausztráliában is korábban hatósági intézkedés közben meghalt fekete áldozatokra is emlékeznek, Németországban és Belgiumban is voltak összetűzések a rendőrök és a tüntetők között, de a legtöbb helyen, köztük Budapesten is békésen tiltakoztak.

Bár háborúban 1997 óta nem szabad könnygázt használni, a rendőrség több országban is előszeretettel veti be az állampolgárok ellen.

Ugyanúgy haltak meg, rendőrök súlya nehezedett rájuk. Ugyanazok voltak az utolsó szavaik: „Nem kapok levegőt, nem kapok levegőt!” Így ért véget George Floyd és Adama Traoré élete is

– mondta annak a fekete férfinak a nővére, aki négy évvel ezelőtt, 24 éves korában Párizs egyik elővárosában, Beaumont-sur-Oise-ban egy rendőri intézkedést követően halt meg. Adama Traorét azután vették őrizetbe a rendőrök, hogy megpróbált elmenekülni egy igazoltatás elől, olyan erővel szorították a földre, amelytől egyes szakértők szerint megfulladhatott. Az ő ügye most azért kapott nagy nyilvánosságot, mert sok részletében nagyon hasonlít a Minneapolisban egy rendőri intézkedés közben meggyilkolt George Floyd halálához.

A Floyd halála után a rendőri brutalitás és a rendszerszintű rasszizmus ellen kirobbant amerikai tüntetéseket világszerte szolidaritási események követik. Most, hogy az USA-ban ismét napirendre kerültek ezek a régi problémák, aktivisták és érintettek egyaránt meglátták más országokban is annak a lehetőségét, hogy a helyi hasonló esetekre és problémákra is felhívják a nyilvánosság figyelmét. Ausztráliától Európáig szerveznek megmozdulásokat azok, akik elítélik Flyod halálát és egyenlőséget követelnek.

Milyen hatásai vannak a világban az USA-ban George Folyd halálával kirobbant feszültségeknek?

Csak szolidaritásból tüntetnek Amerikán kívül az emberek?

Békések maradnak az európai megmozdulások? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Mi okozta Adama Traoré halálát?

Párizsban rengetegen vonultak utcára a múlt héten többször is. A koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom ellenére több mint 20 ezren tüntettek múlt kedden este egy párizsi bíróság előtt.

Egy fehér ember teste három rendőr súlyát kapta volna? A válasz: Nem!

– mondta ezen a megmozduláson Adama Traoré nővére, Assa Traoré aki azt állította, hogy az öccse azért halt meg, mert fekete volt, és mert egy hátrányos helyzetű városrészből származott.

A több mint 20 ezer résztvevő többsége a megmozdulás után önként és rendben szétoszlott, de a Párizs északkeleti részén található bíróság épületénél az esti órákban rendbontók jelentek meg, dobálni kezdték a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak. Az oszlatás után a bíróság közelében, a párizsi körgyűrűn voltak kisebb összecsapások. A rendőrök itt már gumilövedékkel válaszoltak az őket dobálóknak. A környező utcákban a rendbontók barikádokat emeltek, és kerékpárokat gyújtottak fel. A rend éjfél előtt állt helyre a környéken.

Egy friss orvosszakértői jelentés szerint Adama Traoré halálát nem az őt földre szorító rendőri intézkedések, hanem a saját egészségügyi állapota okozta, ezt az elhunyt francia férfi családja azonban vitatja. A Traorét őrizetbe vevő rendőröket képviselő ügyvéd mindenesetre most azt állítja, ügyfeleit ez a jelentés tisztázta.

Nincs kapcsolat Adama Traoré halála és a rendőrök által alkalmazott elfogási technikák között

– mondta Rodolphe Bosselut a CNN-nek. Az ügyvéd úgy látja, Traoré családja most meglovagolja a Floyd halála körüli hullámokat, pedig szerinte a két ügynek nincs is köze egymáshoz. Bosselut azt is állítja, hogy a rasszizmus nem játszott szerepet abban, ahogy a négy éve intézkedő rendőrök Traorét kezelték.

Franciaországban – szemben az USA-val – törvény tiltja, hogy a rendőrség által rögzített adatok között szerepeljen az emberek bőrszíne, vallása, vagy etnikai hovatartozása. A CNN által megkérdezett szakértő szerint ez lassítja a faji megkülönböztetés elleni harcot. Cécile Coudriou, az Amnesty International franciaországi vezetője azt mondta:

nagyon ritka az, hogy Franciaországban egy rendőri túlkapás eljut a bíróság elé, még ritkább, hogy tényleges börtönbüntetést szabnak ki érte.

Coudriou szerint ez szítja a tüntetőkben felgyülemlő haragot és felháborodást, ami akár erőszakhoz is vezethet.

Párizsban a hatóságok szombaton nem engedélyezték az amerikai nagykövetség elé és az Eiffel-torony közelébe tervezett tiltakozást. Ennek dacára több száz ember gyűlt össze „Black lives matter” (A fekete életek is számítanak) feliratú táblákkal a képviselethez és a francia elnöki palotához is közel fekvő Concorde téren, ahol a rendőrség kordont állított fel, hogy távol tartsa a tiltakozókat a nagykövetségtől.

Ez nem csak az USA-ban történhet meg

Az Egyesült Királyság nem ártatlan! Nem kapok levegőt!

– skandálta több ezer ember a George Floyd halálát követő, Black Lives Matter mozgalomhoz csatlakozó múlt heti tüntetéseken London belvárosában. Múlt szerdán a tüntető tömeg kérésére több rendőr is letérdelt, ezzel jelezve saját szolidaritásukat.

Az európai nagyvárosokban élő fekete közösségek számára George Floyd megölése egyáltalán nem egy távoli jelenség. Az apám vagy a testvérem is lehetne az ő helyében, ezért számunkra ez a dolog nem valami, ami Amerikában történt, ez valami, ami bármikor megtörténhet velünk is

– magyarázta a londoni tüntetésekről Kehinde Andrews, a birminghami egyetem professzora.

A londoni megmozdulások sem csak George Floyd haláláról szóltak. Emléket állítottak Stephen Lawrence-nek, egy fekete brit fiúnak, akit 1993-ban a bőrszíne miatt gyilkoltak meg, és akinek halála miatt hat évvel később megállapították, hogy a londoni rendőrséget rendszerszintű rasszizmus jellemezte akkoriban, illetve Mark Duggannak is, akit 2011-ben a rendőrség lőtt le, és akinek a halála akkor országos tüntetéssorozathoz vezetett.

Az Egyesült Királyság hivatalos statisztikái szerint 2010 és 2019 között Angliában és Walesben összesen 1741 őrizetbe vett ember vesztette életét, ezek között az áldozatok között több mint kétszer annyi volt a fekete, ázsiai vagy más etnikai kisebbséghez tartozó, mint a fehér.

Az új Star Wars-trilógia egyik főszereplőjét, a kiugrott rohamosztagost, Finnt alakító John Boyega is megemlítette Floydot és Duggant is a londoni Hyde Parkban. A Guardian szerint nem hemzsegtek az ismert arcok a tömegben, a 28 éves színész viszont nemcsak ott volt, de fel is szólalt:

Mondok valamit, figyeljetek, mert fontos! Meg kell értenetek, milyen fájdalmas ez nekünk, de azt is, hogy a mozgalom túléléséhez az kell, hogy nem engedjük ki a kezünkből, és mindent a lehető legbékésebben csinálunk. Alig várják, hogy elcsesszük.

A szerdai tüntetés javarészt békésen zajlott a brit fővárosban, de este a külügyminisztériumnál egy kisebb agresszív csoportot, amelynek tagjai dobálóztak, körbezártak a rendőrök. A tüntetők közül összesen négy embert tartóztattak le aznap este.

A hétvégén is több ezren demonstráltak Nagy-Britanniában Londontól Nottinghamen át Manchesterig békés és kevésbé békés tömegrendezvényeken. Londonban a tüntetők vasárnap este az amerikai nagykövetségtől a kormányzati negyedbe, a parlament elé és a miniszterelnöki hivatalnak otthont adó Downing Streethez vonultak, itt azonban rendőrsorfal állította meg a menetet. A vasárnapi tüntetés Londonban nagyrészt békés volt, de több csoport fémkorlátokkal, kövekkel kezdte dobálni a rendőröket, akik ezután visszaszorították a parlament közeléből a tömeget.

A londoni megmozdulások kezdete óta eddig 27 rendőr sérült meg, közülük 14 a hétvégén. Különösen heves összecsapások voltak szombat este a Downing Street közvetlen közelében, ahol a tüntetők közül többen tűzijáték-rakétákkal, petárdákkal, kövekkel támadtak a rendőrökre.

BRISTOLBAN A TÜNTETŐK LEDÖNTÖTTÉK ÉS A FOLYÓBA DOBTÁK EGY RABSZOLGATARTÓ SZOBRÁT.

A csodálatos Ausztrália

Az ausztrál miniszterelnök, Scott Morrison múlt hétfőn „nyugtalanítónak és szörnyűnek” nevezte George Floyd halálát, de ehhez gyorsan hozzátette azt is, hogy az amerikai fosztogatásokat elítéli. A miniszterelnöknek erről az egészről az jutott eszébe, hogy

milyen csodálatos ország Ausztrália.

Morrison kijelentésére rácáfolva ugyanakkor futótűzként kezdett el terjedni egy friss, 16 éves őslakos ausztrál fiú brutális letartóztatásáról készült videó a múlt héten. A felvételen az látszik, hogy az intézkedő rendőr kirúgta a tinédzser lábát, miközben a kezeit hátra fogta, a fiú így arccal esett a földre, majd fájdalmában üvöltött, amíg két rendőr térdelt a hátán és a lábán, miközben megbilincselték.

A videón látható fiú korábban szóban megfenyegetett egy rendőrt, de az új-dél-walesi rendőrség közleménye szerint a letartóztatása után, bár bevitték a rendőrségre, nem emeltek ellene vádat.

A fiú könnyebb sérüléseket szenvedett a letartóztatása közben, amelyek miatt orvosi ellátásra szorult. A videón látható rendőrök közül a lábát kirúgó férfi ellen belső vizsgálat indult. Az új-dél-walesi rendőrparancsnok ugyanakkor védelmébe vette az érintett rendőrt. Mick Fuller azt mondta, hogy több mint három éve dolgozik rendőrként és soha nem volt rá panasz, ezért valószínűleg

„csak rossz napja volt”.

Az új-dél-walesi parancsnok arról is beszélt, hogy bár az is aggasztja, amit a nagy nyilvánosságot kapó videón lát, de az legalább ennyire, hogy szerinte ezeket a felvételeket eltorzítva használják fel.

Ausztráliában is ismét előkerült egy régebbi, szintén új-dél-walesi ügy a George Floyd halálát követő, rasszizmusról és rendőri brutalitásról szóló diskurzusban. 2015-ben egy skizofrén és cukorbeteg őslakos, David Dungay meghalt egy börtönkórházban. A 26 éves Dungay kekszet evett és ezt nem volt hajlandó abbahagyni, ezután rontottak rá az őrök, hogy átvigyék megfigyelésre egy másik cellába. A másik cellában az arccal lefelé fekvő férfinak nyugtatót adott be egy nővér, miközben több őr is ránehezedett.

A férfi tizenkétszer mondta el, hogy nem kap levegő, mielőtt elvesztette volna az eszméletét.

A halálát a hivatalos vizsgálat szerint szívritmuszavar okozta, az őt lefogó őrök egyike ellen sem indult fegyelmi eljárás. A halottkém, Derek Lee szerint nem volt se indokolt, se szükséges Dungay elmozdítása, mivel a férfi „nem jelentett biztonsági kockázatot”. Lee ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az őrök hibáját nem a rosszindulat motiválta, szerinte olyan félreértés történt, ami a hiányos kiképzésük eredménye.

Az ausztráliai Brisbane-ben szombaton 30 ezer ember tiltakozott békésen, és nemcsak a feketékkel, hanem az ausztrál őslakosokkal szembeni rendőri rasszizmust is elítélték. Ausztrália népességének 2 százaléka tartozik az őslakos közösséghez, de a börtönbe kerülő emberek 27 százaléka közülük kerül ki. Sydneyben is ezrek tiltakoztak szombaton, a hatóságok pedig maszkokat osztottak, és kézfertőtlenítővel is segítették a tiltakozókat.

Világszerte George Floydra emlékeztek

A tüntetések világszerte folytatódtak múlt hétvégén is, ahogy az amerikai demonstrációk is, George Floydot pedig a szülővárosában búcsúztatták. A tiltakozások Európában sem mindenhol maradtak teljesen békések.

Németországban több városban is antirasszista felvonulásokat tartottak hétvégén. Berlinben a hatóságok szerint 15 ezer ember vonult a város szívében fekvő Alexanderplatzra. Emellett Hamburgban is voltak megmozdulások, ott szombaton el is durvult a helyzet, a rendőrség paprikasprével oszlatott, és a vízágyúkat is készenlétbe helyezték. Berlinben és Hamburgban többeket letartóztattak, mert összetűzésekbe kerültek a helyi rendőrökkel.

Berlinben egy rendőr és egy fotóriporter sérült meg, Hamburgban három járőr.

Brüsszelben vasárnap vízágyút is bevetettek belga rendőrök a sörösüvegekkel és macskakövekkel rájuk támadó tüntetőkkel szemben a 10 ezer ember részvételével tartott tüntetés után. Sokáig békés maradt a demonstráció, a rendezvény végén viszont tüntetők százfős csoportja rendőrautókat dobált meg és támadt rendőrökre az igazságügyi palotától 500 méterre található Porte de Namur nevű kereszteződés közelében.

Békés megemlékezések és tiltakozások is voltak a hétvégén világszerte:

Budapesten vasárnap több mint ezer ember gyűlt össze a Szabadság téri amerikai nagykövetség előtt megrendezett Black Lives Matter tüntetésen. A békés tüntetés résztvevői közül szinte mindenkin maszk volt. Erős volt a rendőri jelenlét, de nem avatkoztak be. Az esemény résztvevői 8 percig térdre ereszkedtek a rasszizmus áldozataira emlékezve.

Csendes megemlékezés a rasszizmus áldozatairól

Tokióban egy kurd férfi ellen elkövetett rendőri túlkapás miatt vonultak sokan az utcára, és ugyanúgy elítélték a feketék elleni rendőri erőszakot is.

egy kurd férfi ellen elkövetett rendőri túlkapás miatt vonultak sokan az utcára, és ugyanúgy elítélték a feketék elleni rendőri erőszakot is. Szöulban ott élő külföldiek és helyiek is tiltakoztak. Fekete maszkjaikra koreai nyelven írták fel, hogy „nem kapok levegőt”.

ott élő külföldiek és helyiek is tiltakoztak. Fekete maszkjaikra koreai nyelven írták fel, hogy „nem kapok levegőt”. Nápolyban az amerikai főkonzulátusnál gyűltek össze tiltakozók, akik angolul és olaszul kiabálták, hogy „Ha nincs igazság, nincs béke! Fenébe a rendőrséggel!”.

az amerikai főkonzulátusnál gyűltek össze tiltakozók, akik angolul és olaszul kiabálták, hogy „Ha nincs igazság, nincs béke! Fenébe a rendőrséggel!”. Antwerpenben vasárnap szintén rasszizmus elleni megmozdulást tartottak 1200 ember részvételével.

vasárnap szintén rasszizmus elleni megmozdulást tartottak 1200 ember részvételével. A nyugat-belgiumi Gentben nagyjából 750 fő gyűlt össze egy tüntetésen, amelyet a kongói területeket gyarmatosító korábbi belga uralkodó, II. Lipót szobrának közelében tartottak. Mivel a rendezvényt nem jelentették be, a szervezőknek 350 eurós (mintegy 120 ezer forint) büntetést kell fizetniük.

nagyjából 750 fő gyűlt össze egy tüntetésen, amelyet a kongói területeket gyarmatosító korábbi belga uralkodó, II. Lipót szobrának közelében tartottak. Mivel a rendezvényt nem jelentették be, a szervezőknek 350 eurós (mintegy 120 ezer forint) büntetést kell fizetniük. A kelet-belgiumi Hasselt városában nagyjából 200 fő gyűlt össze George Floyd halálára emlékezve. A résztvevők itt is II. Lipót szobrához vonultak, az alak fejét fehér kendővel takarták le. A rendőrség beszámolja szerint ezeken a helyszíneken nem kellett beavatkozniuk, a megmozdulások minden incidens nélkül zajlottak.

(Borítókép: Mark Duggan emlékére tartott gyászmenet 2016. augusztus 6-án Angliában. Fotó: Jack Taylor / Getty Images Hungary)