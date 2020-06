Oroszország a világ harmadik legfertőzöttebb országa

A hivatalos adatok szerint meghaladta a félmilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Oroszországban, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint mostanra Oroszország a harmadik legfertőzöttebb ország a világon. A betegségben 6500-nál is többen hunytak el.

Az MTI híre szerint a fertőzések száma az elmúlt napon 8779-cel 502 436-ra emelkedett. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 36,8 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 238-cal 234 754-re nőtt. A halálozások száma 174-gyel 6532-re, a gyógyulásoké pedig 8779-cel 261 150-re emelkedett.

Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma 1436-tal 201 221-re, a halottaké 53-mal 3138-ra, a gyógyultaké pedig 2236-tal 115 769-re emelkedett.

Az országban a járvány kezdete óta több mint 13,8 millió, az elmúlt nap folyamán pedig csaknem 330 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 321 923 embert tartanak megfigyelés alatt.

A Közvetlen Beruházások Oroszországi Alapja (RFPI) közölte, hogy csütörtökre hét régió kórházaiba megérkezett a koronavírus elleni első olyan készítmény, amelyet Oroszországban jegyeztek be, az Avifavir. A hónap folyamán 60 ezer kúrára elegendő Avifavirt szállítanak ki, és szükség esetén évi 2 millió kúrára elegendő mennyiségű gyógyszer gyártására lesz kapacitás.

A Japánban a súlyos influenzás esetek ellen 2014 óta alkalmazott Favipiravir alapján kidolgozott Avifavir az RFPI szerint a szokásos terápia esetén megszokott 9-ről 4 napra gyorsítja fel a SARS-CoV-2 vírus pusztulását, több mint 80 százalékos hatékonysággal. Az ötödik napon a páciens már nem veszélyezteti a környezetét.

Az Avifavir a favipiravir nevű hatóanyagon alapul, amit Japánban Avigan néven törzskönyveztek, ebből több ország mellett Magyarország is kapott májusban, hozzánk 12 200 darab érkezett belőle a koronavírus-járvány elleni harc segítéséhez. A favipiravir alkalmazásának kockázata fiatal nőknél, hogy születési rendellenességet okozhat.

Csütörtöki lapjelentések szerint moszkvai orvosok újabb csoportja érkezett Dagesztánba. Az eseményt megkülönböztetett médiafigyelem kíséri, mert a váltásra érkezett kontingens vezetője az a Gyenyisz Procenko főorvos, aki március 24-én vezette körbe Vlagyimir Putyin elnököt a kommunarkai járványkórházban. A Kremlben nyugtalanságot keltett, hogy az egészségügyi szakember, aki kezet fogott az államfővel, maga is elkapta a fertőzést. Procenko az egészségügyi karanténból is tovább irányította a kórház működését, majd a gyógykezelés után visszatért rendes praxisához.

A súlyosan megromlott járványhelyzet enyhítésére az első fővárosi orvoscsoport május 20-án érkezett Dagesztánba. Az észak-kaukázusi köztársaságban az orosz hadsereg két tábori kórházat alakított ki és három állandó egészségügyi központ építésébe fogott bele.

Dagesztánban csütörtökre az ismertté vált esetek száma 97-tel 6272-re, a gyógyultaké 26-tal 4662-re emelkedett. A halottak száma változatlanul 309, az elmúlt nap folyamán nem emelkedett.

Ukrajnában nagyot emelkedett a napi esetszám

Az országban minden eddigit meghaladó számú, 689 új koronavírusos esetet azonosítottak az elmúlt egy nap alatt, velük együtt a regisztrált fertőzöttek száma elérte a 29 070-et – közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.

Az elmúlt napban az elhunytak száma 21 új halálos áldozattal 854-re emelkedett, miközben eddig 13 141-en gyógyultak meg, közülük előző nap 372-en, írja az MTI.

A legtöbb új fertőzöttet, 125-öt a nyugati országrészben lévő Lviv megyéből jelentették, a fővárosban, Kijevben pedig 91 új fertőzéses esetet regisztráltak.

Vitalij Klicsko főpolgármester a Telegram üzenetküldő portálon hozzáfűzte, hogy előző nap négy haláleset történt a fővárosban. Kijevben az azonosított fertőzöttek száma elérte a 3671-et, az elhunytaké pedig a 84-et, miközben 1053-an gyógyultak meg a betegségből.

A legfertőzöttebb terület továbbra is a romániai határnál lévő Csernyivci megye 3793 azonosított esettel, 159 elhunyttal és 1176 gyógyulttal.

Kárpátalja megyében az egészségügyi tárca adatai alapján eddig 1471 fertőzöttet azonosítottak, 35-en haltak bele a betegségbe és 634-en győzték le a kórt.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján kiemelte, hogy már egy hete nagyon rosszak a mutatók a fertőzés terjedését illetően,

ennyi napi új beteget és halálos áldozatot még áprilisban, az eddigi legsúlyosabb időszakban sem jegyeztek fel.

Emlékeztetett arra, hogy az országos karantént még nem oldotta fel a kormány, továbbra is kötelező lenne a szájmaszk viselése közterületen és nyilvános helyeken, valamint a megfelelő távolságtartás, ezt azonban egyre többen nem tartják be. Arra is emlékeztetett: a kormány azért kezdte el a korlátozások fokozatos enyhítését, mert megértette, hogy az emberek belefáradtak az elszigeteltségbe.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az érvényes óvintézkedésekkel fel lehet már hagyni. A miniszter kilátásba helyezte, hogy ha tovább romlik a helyzet, ismét szigorítanak a karanténkorlátozásokon.

Arról, hogy hol, hogyan áll most a járvány, alábbi grafikonjainkból tájékozódhat.