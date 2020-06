Pár nap alatt három levadászásszerű támadás érte az amerikai rendőröket

Fejbe lőttek egy rendőrt Kaliforniában, Paso Robles kisvárosban. A támadó először a rendőrség épületére kezdett lövöldözni hajnalban, majd amikor a rendőrök odamentek intézkedni, akkor nyitott rájuk tüzet. A fejbelőtt rendőr túlélte a lesből támadást, a társa fedezékbe húzta őt, és viszonozta a tüzet. A lövöldöző elmenekült.

Nem sokkal később a közelben holtan találtak rá egy 58 éves hajléktalanra, fejlövés végzett vele. A hatóságok azt gyanítják, összefüggés lehet a két ügy között. A rendőrség átkutatta a kisvárost, de nem találták a tettest. Kiadtak viszont pár fotót arról, hogy kit keresnek: egy 20-30 év körüli latinó férfit.

A megyei seriff azt nyilatkozta, hogy álláspontjuk szerint a férfi kitervelte, hogy odacsalja a rendőröket, és tüzet nyit rájuk. A városi főrendőr ehhez még hozzátette, hogy biztosak benne, hogy a gyanúsított már nincs a környéken.

Az elmúlt napokban az Egyesült Államokban két rendőrt is hasonló, eltervezett támadásban lőttek le: Oaklandben másfél hete szombaton a George Floyd-tüntetések közelében egy fehér furgonból nyitottak tüzet a bíróságnál posztoló egyenruhásokra, a két rendőr közül az egyik belehalt a lövésekbe. Santa Cruzban pedig egy férfi egy rendőrt lelőtt, két másikat megsebesített. Ott a rendőrség bejelentést kapott egy állítólagos gyanús fehér furgonról, majd épp amikor odaértek volna ellenőrizni, a furgon elindult. A rendőrök követték őt, majd amikor a furgon lehúzódott egy kocsibejárónál, a rendőrökre tüzet nyitottak. A tettest, a légierő egy 32 éves őrmesterét később elfogták.

Az MTI azt írta, a friss ügy nyomozása kiterjed arra is, hogy vajon van-e összefüggés a szerdai gyilkossági kísérlet és a pár nappal ezelőtt elkövetett két korábbi halálos merénylet között.

Arra is emlékeztetett az MTI, hogy szerdán nyilvánosságra került a washingtoni belbiztonsági minisztérium egyik nem titkosított dokumentuma, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy rendőrtisztek személyes adatai szivárognak ki az interneten országszerte. Sok rendőr, köztük magas rangú rendőrtiszt maga osztja meg a közösségi platformokon az adatait, köztük a lakcímét vagy a telefonszámát is.

A belbiztonsági tárca arra figyelmeztetett, hogy ez ahhoz a szakmai zsargonban "kipécézésnek" nevezett gyakorlathoz vezethet, amelynek során "erőszakos és szélsőséges elemek" célzott támadásokat intézhetnek rendőrök ellen, vagy megakadályozhatják a rendőröket feladataik ellátásában. "Legalább egy rendőrfőnököt már célba vettek, mert feltételezték róla, hogy támogatja a könnygáz bevetését a tüntetők oszlatásához" - olvasható a tárca dokumentumában.

Rendőrségi vezetők és rendőrök az elmúlt napokban többször is nyilvánosan hangoztatták, hogy az az érzésük, a rendőrségi reformokat sürgető törvényhozók magukra hagyják őket. "Tessék befejezni azt, hogy úgy kezelnek bennünket, mintha állatok volnánk, és tessék némi tiszteletet is tanúsítani irántunk! Becsmérelnek bennünket és ez visszataszító" - mondta Mike O'Meara, New York állam rendőrszakszervezetének tisztségviselője az állam törvényhozóinak, amikor azok arról döntöttek, hogy hatálytalanítják azt a törvényt, amely biztosította a rendőri jegyzőkönyvek titkosságát.