Újratárgyalhatták Donald és Melania Trump házassági szerződését

Az Egyesült Államok First Lady-jéről, Melania Trumpról hamarosan megjelenő új könyv állítása szerint újratárgyalta férjével, Donald Trumppal kötött házassági szerződését, írja a CNN.

2017-ben Melania Trump volt az első First Lady az UA történetében, aki késleltette a beköltözését a Fehér Házba, és férje elnökké választása után is még hónapokig New York-i otthonában élt. A Washington Post riporterének, Mary Jordannek a jövő héten megjelenő könyve szerint mindez azért történt, mert Melania módosítani akarta a férjével kötött pénzügyi megállapodásukat annak érdekében, hogy közös fiúkat, Barron Trumpot sehogy se lehessen kizárni a Trump-család vállalkozásaiból.

A „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” című könyv több mint száz interjú alapján készült el. Az elnökhöz közel álló források szerint az új megállapodás biztosítja, hogy Trump legkisebb fiát se hagyják ki a családi vagyonból.

„Írásbeli biztosítékot akart arról, hogy amikor öröklése kerül sor, akkor abból Barron a négy idősebb féltestvéréhez hasonló arányban részesedjen” – írja Jordan a könyvben. Donald Trump korábban többször is hangoztatta, hogy nagy támogatója az elsőszülöttség jogának.

Ugyanakkor Melania Trump szóvivője visszautasította a könyvben leírt állításokat. „Egy újabb, hamis forrásokkal és információkkal teli fikciós könyv Mrs. Trumpról” – mondta Stephanie Grisham.