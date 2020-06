Néppárti elnök: Az EU nem bankautomata, hanem egy értékközösség

Az Európai Unió nem egy ATM-automata, hanem egy értékközösség – mndta egy csoportos interjúban pénteken Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. A hivatalosan a Fideszt is soraiban tudó, de a magyar kormánypártot felfüggesztő jobbközép-centrista pártcsalád vezetője a járványügyi EU-s támogatásokról és a következő hétéves ciklus még el nem fogadott költségvetéséről beszélt újságírók előtt, a német baloldali Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint a Magyarország és Lengyelországgal szembeni hetes cikkely szerinti eljárást is szóba hozva.

Az EU pénzügyminiszterei ezen a héten is tárgyaltak a 2021-27-es költségvetésről és a járványhelyzet miatti extra válságcsomagról, jövő pénteken pedig az állam- és kormányfők is ezt fogják tenni. Az Európai Parlament vitáiban Webernek jelentős szerepe van, ő most azt hangsúlyozza, hogy a válságcsomag indokolt, és Európa végre szolidaritást mutat, ami a járvány első időszakáról nem annyira volt elmondható.

A 750 milliárd eurós válságcsomag legfőbb kedvezményezettje Olaszország és Spanyolország lehet, de erről és arról, hogy ezt milyen arányban finanszírozzák kölcsönökből, még nagy vita lesz a tagállamok között. Weber a szigorúbb költségvetési politikát szorgalmazó északiak megnyugtatására is mondhatja, hogy az extra támogatásokért cserébe hatékony gazdaságpolitikát, növekedést és munkahelyteremtést várnak el a kedvezményezettektől.

Manfred Weber az EP számára is szigorúbb költségvetési kontrollt akar elérni, „különösöen a korrupció és a pazarlás elleni harcban”. A bizottsági elnök von der Leyen is azt szorgalmazza, hogy a hétéves költségvetést és a válságcsomagot is jogállamisági kritériumokhoz kössék, ami ellen a hetes cikkely által fenyegetett Magyarország és Lengyelország erősen tiltakozik.