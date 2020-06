Trump is betiltaná a fojtófogást

Donald Trump a Fox Newsnak adott pénteki interjújában azt mondta, ő is támogatná a fojtófogások betiltását a rendőrségnél, de arra is utalt, hogy ha egy rendőrnek egy az egyben kell védekeznie, akkor az ilyen technikák használata érthető.

A fojtófogás Amerikában a nyolcvanas évek óta a legvitatottabb rendőrségi fogásnak számít, ugyanis számos, a konkrét eljárás szempontjából teljesen indokolatlan haláleset köthető használatához. A különböző rendőrkapitányságok sorra tiltották be használatát, de 2014-ben New York-ban Eric Garnert, majd idén májusban George Floydot is fojtófogással ölték meg (a közhangulat változására jellemző, hogy Garner gyilkosa ellen még fel sem merült a vádemelés).

Nade miért is lett közellenség egy rendőrségi technika?

A válaszhoz előbb érdemes tisztázni, miről is van szó. A fojtófogás valójában nem egyetlen technika, hanem technikák csoportja (még csak nem is feltétlenül pusztakezes technikáké, mert tonfa vagy bot segítségével is lehet fojtani). Ezekben az közös, hogy egyik sem a szó szoros értelmében vett fojtás, azaz nem a légutakat zárja el, hanem a verőerekre helyez nyomást, és az agyba tartó vér áramlását zavarja meg (ezért is szokás „blood choke”-nak, azaz „vérfojtásnak” nevezni, ami persze magyarul iszonyú hülyén hangzik). Ha sikerül nyomás alá helyezni legalább az egyik verőeret, akkor néhány másodperc, és a lefojtott ember előtt elsötétül a világ, majd néhány újabb másodperc, és elájul.

Itt nem számít az évtizedes gyöngyhalász-múlt, a jól befogott fojtófogásokat nem lehet kibekkelni: az ember rövid ideig úgy érzi, hogy egy kis kellemetlenséget leszámítva nincs para, utána pedig úgy kell fellocsolni. Ha viszont a fojtást a szükségesnél tovább tartják, akkor a véráram megzavarása maradandó következményekkel járhat. 8 perc 46 másodpercig térdelni egy ember nyakán pedig szimpla gyilkosság.

Éppen ezért Trumpnak igaza van; bizonyos önvédelmi helyzetekben a fojtásokra szükség lehet, sőt, elaltatni egy támadót tulajdonképpen humánusabb, mint szétverni a fejét. Persze ehhez a fojtást nem csak befogni, elengedni is tudni kell.