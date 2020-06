Trump igazságügyi minisztere visszahívná, mégsem hajlandó lemondani az elnök után nyomozó ügyész

Az amerikai igazságügyi minisztérium péntek éjjel meglepetésre azt közölte, hogy távozik posztjáról az a dél-manhattani ügyész, aki Donald Trump amerikai elnök több szövetségese ellen is eljárást indított,

a jogász azonban nem sokkal később bejelentette, hogy nem távozik posztjáról, még akkor sem, ha az igazsgügyi miniszter megpróbálta őt kinyomni az ügyészi szervezetből

– tudósít a CNN.

William Barr amerikai igazságügyi miniszter megelőzően azt közölte, hogy Trump Jay Claytont, az amerikai tőzsdefelügyelet vezetőjét jelöli a dél-manhattani ügyészi posztra, és amíg a szenátus jóváhagyja a kinevezést, addig Craig Carpentino News Jersey-i ügyész látja el a vádhatósági feladatokat.

Az igazságügyi miniszter közleményéből értesültem arról, hogy "lemondok" mint ügyész. Nem mondtam le, és nem is áll szándékomban lemondani posztomról, amelyre New York-i déli körzet bírái neveztek ki

– tudatta nem sokkal később az ügyben érintett Geoffrey Berman.

Az MTI emlékeztet, Berman és irodája képviselte a vádat Michael Cohen, Trump korábbi személyes ügyvédje ellen, akit el is ítéltek. Emellett Berman vizsgálódik abban az ügyben is, hogy Trump jelenlegi ügyvédje, Rudy Giuliani jogszerűen járt-e el, amikor adatokat gyűjtött Ukrajnában Trump politikai ellenfeleiről. Giuliani két korábbi üzlettársa ellen is eljárást indított.

Berman egyébként korábban Trump átadás-átvételt irányító csapatának tagja volt, miután az elnök megnyerte a választást.