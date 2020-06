Összecsapások voltak Stuttgart belvárosában

Zavargások voltak a németországi Stuttgart belvárosában szombaton éjjel, az órákig tartó utcai harcban több rendőr megsérült, írja az MTI.

A Baden-Württemberg tartományi főváros rendőrségének közleménye szerint az indulatok egy drogügy miatt tartott igazoltatás után szabadultak el.

A kisebb csoportokba szerveződött támadók „rendkívüli agresszivitással” rontottak rá a rendőrökre, a burkolatból kiszakított utcakövekkel, építési területekről összeszedett rudakkal és egyéb tárgyakkal megrongáltak rendőrautókat is, és bezúztak kirakatokat.

A helyi erők nem bírtak a randalírozókkal, több mint kétszáz rendőrt vontak össze Stuttgart környékéről. A művelethez egy helikoptert is bevetettek.

– írták.

Az összecsapásokban legalább 12 rendőr sérült meg, és 20 embert őrizetbe vettek.

Az ARD országos köztelevízió beszámolója szerint a zavargás éjfél körül kezdődött, és hajnalig tartott. „Most megpróbáljuk feltárni, hogy mi is volt ez az egész, és mi lehet még belőle” – mondta egy rendőrségi szóvivő.

MORE EVIDENCE IN THIS FOOTAGE



Criminals immigrants destroyed a police van in downtown Stuttgart overnight as looting & riots occurred #Stuttgart #Germany #riots pic.twitter.com/kZLknJPSeZ