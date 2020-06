Túl korán örültek Pekingben a normális életnek

Milyen érzés, amikor egy rövid fellélegzés után újra vissza kell térni a szigorú korlátozásokhoz és a félelemhez a megbetegedéstől? Ezt élik most át a pekingiek, miután a 21 milliós városban újra megjelent a koronavírus. A regisztrált fertőzöttek száma még csak alig több mint 200, de a lazább életnek egyelőre az egész város búcsút mondhat.

Ezúttal egy nagybani piac, azon belül is egy lazacos vágódeszka a gócpont.

A tömegközlekedést is korlátozzák, és arra kérik a lakosokat, ne hagyják el a várost.

Két hónapnyi lazítás volt, úgy érződött, hogy az élet normális lesz újra, aztán hirtelen visszaestünk oda, ahol februárban tartottunk

– mondta telefonon Pekingből az al-Dzsazírának egy Nelson Quan nevű férfi, aki a barikádokat meglátva szembesült azzal, hogy karantén alá került a negyede. A 21 milliós nagyváros éppen csak elkezdett fellélegezni, 57 nap eltelt új koronavírusos eset nélkül, mikor a múlt héten felfedezték az új gócpontot, egy piacot, ráadásul nem is akármilyent.

Kis túlzással a Fengcsaj nevű kerületben működő Hszinfadi nagybani piac eteti az egész várost. Innen származik a zöldségek és gyümölcsök 70-80 százaléka, a húsok 10 százaléka. Hatalmas a kiterjése, több mint 2000 standról beszélünk, naponta több tízezer ember fordul meg itt.

A piacot, miután azonosították az első itteni fertőzéseket, múlt szombaton lezárták. Azóta már több mint 200 fertőzöttet regisztráltak a városban. Legutóbb, szombaton 21 új esetet jelentettek, ami valamivel kevesebb, mint a szerdai 31-es esetszám.

A gócpont kialakulásáról a piac vezetőjétől származó információk nyomán először az terjedt el, hogy egy, importált lazac szeletelésére használt vágódeszkával kezdődött minden, vagyis külföldről kerülhetett be újra a koronavírus. De a hatóságok azóta közölték, hogy a piacon nemcsak itt, hanem máshol is megtalálták a vírust, ráadásul arra sincs semmi bizonyíték, hogy a vágódeszkán ne lett volna rajta eleve a vírus, már azelőtt, hogy az importált lazacot rátették volna. A lazacbehozatalt mindenesetre felfüggesztették.

A Reuters kínai egészségügyi tisztviselők előzetes jelentésére hivatkozva csütörtökön arról írt, hogy leginkább a húst és tengeri állatokat áruló részeken mutatták ki a vírust, és azt gyanítják, hogy az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom kedvezhetett a terjedésének. Azonban figyelmeztettek, hogy további vizsgálatokra van szükség.

Visszahoztak korlátozásokat

Kedden Peking kénytelen volt újra megemelni a város készültségi szintjét, és ezzel visszahozni számos óvintézkedést, korlátozást, melyektől épp csak szabadultak. A négyfokozatú skálán a koronavírus miatt sokáig a legmagasabb, 1-es riasztási szint volt érvényben. Azt tíz nappal azelőtt engedték le végre a 3-as szintre, hogy most az új gócpont miatt újra szigorítani kellett, 2-es szintre. Ezen a fokozaton nem áll meg teljesen az élet. Ami a legfontosabb különbség: a munkahelyek, a gyárak tovább működnek, de

az épphogy csak kinyitott óvodák, iskolák, egyetemek újra bezártak. Ahol megoldható, visszaállnak a távoktatásra.

korlátozták a vasúti közlekedést, és leállt a távolsági buszoknak egy része,

kedden 1255 induló és érkező repülőjáratot töröltek,

a sporteseményeket lefújták, a csapatsportokkal ideiglenesen le kell állni, az uszodákat, edzőtermeket bezárták,

a parkokban, a múzeumokban és a könyvtárakban korlátozták, hányan lehetnek egyszerre,

nagyjából 300 piacot és több mint 30 ezer éttermet fertőtlenítettek,

látogatási tilalmat vezettek be az idősotthonokban és más olyan intézményekben, ahol a koronavírussal szemben különösen veszélyeztetett emberek élnek,

csütörtökön bezártak a szállodák és a legveszélyeztetettebb helyeken az éttermek is,

leálltak az ország többi részét megcélzó, szervezett turistautak, a taxik nem visznek senkit a városon kívülre.

Megint a teszthiány

A lakosok szabad mozgása azon múlik, Peking melyik részében élnek. A Hszinfadi piac környékén teljes a vesztegzár: a magas kockázatúnak minősített területen élő embereknek az otthonaikban kell maradniuk, és várni, hogy teszteljék őket. 31 másik kerületet közepes kockázatúnak soroltak be, itt például – ahogy a Guardian helyi újságírója írta – hőmérőzéssel monitorozzák a helyiek egészségi állapotát.

Pekinget ők (és rajtuk kívül még a Hszinfadi piachoz köthető emberek, függetlenül attól, hogy melyik városrészben laknak) egyáltalán nem hagyhatják el, de az alacsony kockázatúnak minősített területek lakói is csak akkor mehetnek el a városból, ha negatív tesztet tudnak felmutatni. Ilyet nem könnyű beszerezni: a BBC érdeklődésére három különböző helyen is azt mondták a héten, hogy júliusig nem jutnak teszthez, a működő tesztállomásokon pedig emiatt természetesen sorok alakulnak ki.

Vasárnap a pekingi egészségügyi bizottság szóvivője azt mondta, hogy a kínai fővárosban naponta közel egymillió embert tudnak szűrni az új típusú koronavírusra. Egy hét alatt a tesztelő kapacitások több mint a duplájára, napi 230 ezerre nőttek naponta.

Miután Pekingen kívül, más tartományokban is azonosítottak olyan betegeket, akiknek a megfertőződését vissza tudták vezetni a pekingi gócponthoz, több helyen két hetes karantén vár az innen érkezőkre. A hatóságok amúgy mindenkit arra biztatnak, hogy ha megoldható, dolgozzanak otthonról, vagy legalább lépcsőzetesen eltolva, különböző idősávokban járjanak munkába.

Tényleg biztos az importlazac volt a hibás?

Egyformán rossz a helyzet mindenhol Pekingben?

Legalább rutinjuk már van

A BBC kínai tudósítója szerint van egyfajta általános bizakodás, miszerint a gócpontot sikerül ellenőrzés alá vonni, és megálljt parancsolni a vírus terjedésének, mielőtt igazán kialakulna egy második hullám.

Őszintén szólva nem aggódom túlságosan. Szerintem sok a tapasztalatunk az óvintézkedésekben, és gyorsan tudunk reagálni

– mondta a CNN-nek egy Wang Du nevű nő az egyik olyan karantén alá helyezett negyedből, ahol a lakosok most még bevásárolni sem mehetnek el hazulról, vagy online kell rendeljenek, vagy arra a furgonra hagyatkozniuk, ami napi egyszer körbejár a környéken, tojást, friss zöldséget, meg krumplit árulva.

A Telegraph videójában is megszólal egy fiatal nő, aki bízik benne, hogy hamar elcsitulnak újra a dolgok, mert mindig, amikor kitörésről lehet hallani, az emberek elkezdenek jobban vigyázni magukra. De ugyanebben a videóban egy idősebb asszony arról beszélt, hogy nagyon aggódik, és kevés az az információ, aminek a birtokában vannak, kiszámíthatatlan a jövő.

Csapás a vendéglátásra

Az al-Dzsazíra is több olyan pekingivel beszélt, akiket nagyon rosszul érintett a fordulat. Ilyen például az az édesanya, akinek az elszigeteltséget megsínylő gyereke végre már pont visszatért az iskolába, a barátai közé, de most kezdhetik újra az otthoni tanulást.

A legújabb híreket gyomorrúgásként élték meg a hozzá hasonló emberek, mondta a lapnak Hsu Li, akinek érdekeltsége van egy helyi étteremben. Ők az év elejét is csak azért élték túl, mert szerencséjük volt a jószívű ingatlantulajdonossal, aki elengedett nekik 4 hónapnyi bérleti díjat. Most elkezdtek reménykedni a talpraállásban, felvettek embereket, nekiláttak a betanításuknak, erre elvágták őket a beszerzési forrásuktól. A Hszinfadi mellett több másik, kisebb piacot is bezártak. Hsu Li szerint vannak vendéglátósok, akik számára a korlátozások megújítása a véget jelenti.

A hatóságok közlése szerint egyébként az újonnan regisztrált fertőzöttek közül többen is éttermekben dolgoztak: ételt készítettek elő vagy felszolgáltak. Megpróbáltak utánamenni mindenkinek, aki a lezárás előtti két hétben a piacon járt. Közel 200 ezer embert értek utol néhány nap alatt, de folyamatosan versenyt futnak az idővel.

A BBC szerint a pekingi hatóságok mindenképpen el akarják kerülni, hogy végül ahhoz hasonló lezárásra legyen szükség, amit januárban Vuhanban, a koronavírus-járvány eredeti kiindulópontján vezettek be. Ott egyébként június elejére a második hullám elkerüléséhez rövid időn belül a 11 milliós város szinte teljes lakosságát letesztelték. Két és fél hét alatt 300 tüntetmentes fertőzöttet szűrtek ki, akik a hatóságok szerint nem adták tovább senkinek a vírust.

(Borítókép: Védőmaszkot viselő utasok a pekingi metrón 2020. június 13-án. Fotó: Lintao Zhang / Getty Images)