A CEU-nak jövőre biztosan új rektora lesz

Nem indul újra a CEU rektori pozíciójáért Michael Ignatieff jelenlegi rektor, akinek jövő júliusban jár le az öt éves megbízatása - olvasható az egyetem honlapján.

Ignatieff döntéséről levélben értesítette a CEU oktatóit, hallgatóit és dolgozóit. Ebben a levélben azt írta, tegnap este hivatalosan is kérvényezte, hogy állítsanak fel egy bizottságot, amelynek az lesz a feladata, hogy megtalálják az utódját. A rektor azt is közölte, hogy kutatóként és oktatóként a rektori munkája végeztével is a CEU-n folytatja a pályáját. Soros György, az egyetem alapítója vállalta számára egy professzori pozíció finanszírozását.

A kanadai Michael Ignatieff 2016-ban lett a CEU rektora, korábban a Harvard Egyetem Kennedy Kormányzástudományi Iskolájának professzora volt. Díjnyertes íróként és Kelet-Közép-Európát kiválóan ismerő történészként ismert.

Nem sokkal Ignatieff kinevezése után adta be a kormány a Lex CEU-ként elhíresült módosító javaslatot, ami ellehetetlenítette a Soros György által alapított CEU magyarországi működését.

Bár ez ellen több tízezren tüntettek, Brüsszelben eljárás is indult Magyarország ellen a törvény miatt, és az egyetem teljesítette a törvény előírásait, a magyar kormány nem volt hajlandó aláírni a működésüket garantáló nemzetközi megállapodást. Ezért amerikai akkreditációjú képzéseiket Bécsbe költöztették, az egyetem működésének átalakítását Ignatieff vezette le.