A görög kormány szerint Törökország megint menekülteket indított az EU felé

Törökország ismét megnyitotta szárazföldi határait Európába a migránsok előtt - jelentette ki Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter, miután szerdán Josep Borrellel, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével látogatást tettek az Évrosz határfolyó térségében.

Déndiasz szerint Törökországból egyre több menedékkérő érkezik, a miniszter azzal vádolta meg a török parti őrséget, hogy a migránsokkal teli bárkákat "a görög szigetekhez kíséri". Kijelentette, hogy Törökország aláássa a békét, a stabilitást és a biztonságot a Földközi-tenger keleti részén.

Borrell uniós támogatást ajánlott Görögországnak. Mint mondta, az "EU eltökélt abban, hogy megvédje külső határait és Görögország szuverenitását". Az uniós főképviselő Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel is találkozott Athénban. A megbeszélésen hangsúlyozta, hogy " törekszik a párbeszédre Törökországgal a közös érdekek védelme és a regionális stabilitás erősítése végett".

Recep Tayyip Erdogan török elnök február végén megnyitotta országa határait Európa irányába a török menekülttáborokban élők előtt. Arra hivatkozott, hogy az EU nem tartotta be a 2016-os menekültügyi egyezményt, amelyben Brüsszel több milliárd eurós támogatást ígért a Törökországban lévő menekültek ellátására. Erdogan bejelentését követően menedékkérők ezrei indultak meg a görög határ irányába. Válaszul Görögország szigorú határellenőrzést vezetett be. A görög Évrosz határkörzet mentén több összecsapás is volt migránsok és a biztonsági erők között, az eseményekről mi is helyszíni riportban számoltunk be. Nem sokkal a koronavírus-járvány kitörését követően Törökország ismét lezárta határait.