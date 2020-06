Az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában továbbra is tombol a koronavírus

Kedden elérte a 100 ezer halálos áldozatot a koronavírus-járvány a Dél-Amerikában és a Karib-térségben. A járvány során több mint 2,1 millió megfertőződést regisztráltak, és Brazilia, Mexikó, Peru valamint Chile a leginkább értintett országok.

Braziliához kötődik a második legtöbb halálos áldozat a világon, az Egyesült Államok után. Több mint 52 eezer haláleset jut 1,145,906 regisztrált fertőzésre. A helyi szakértők azonban ennek többszörösére teszik a fertőzések valós számát, és akár 3 millió fölött is lehet az aktív esetek száma.

Míg az Egyesült Államok fokozatosan újraindítja a gazdaságot, a járvány is felerősödni látszik. Április óta nem volt ennyi új fertőzés regisztrálva kedden, amikor is 35 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt. Ez április óta a legmagasabb szám, és a járvány kirobbanása óta mért napok összesítésében is a harmadik helyen áll.

New Yorkban szerdán bejelentették, hogy a bizonyos államokból beutazóknak előírják a két hetes karantént. A korlátozások azokra a helyi lakosokra is vonatkoznak, akik ezekből az államokból térnek haza.