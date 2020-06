15 évet kapott a fiatal, aki lelökött egy 6 éves fiút a londoni Tate Modernről

Legalább 15 év börtönbüntetés lett az ítélete a most 18 éves Jonty Braverynek, aki egy hatéves kisfiút direkt lelökött a londoni Tate Modern múzeum tizedik emeleti teraszáról tavaly augusztusban - számolt be a BBC. A bíró azzal indokolta a szigorú ítéletet, hogy szerinte a vádlott ölni akart, és ez majdnem sikerült is neki.

A bíró azt is elmondta az ítélethirdetéskor, hogy a félelem, amit a fiú és családja átélhetett, minden képzeletet felülmúl. A bíró szerint aki ilyen tettet kitervel és véghez visz, az különösen nagy veszélyt jelent a társadalomra.

A hatéves áldozat Franciaországból érkezett vakációra Londonba, hihetetlen szerencsével túlélte az ötemeletnyi zuhanást, de életveszélyesen megsérült. Gerinc-, láb- és kartörést szenvedett, és vérzés alakult ki az agyában. Azóta sem nyerte vissza teljes mozgás- és észlelő képességét.

Braveryről megállapították, hogy különféle mentális problémái vannak.

A bűntény elkövetésekor 17 éves Bravery sokáig nem indokolta meg tettét, majd bevallotta, hogy azért csinálta, hogy bekerüljön vele a tévébe.