Oroszország titkos vérdíjjal jutalmazhatta a nyugati katonákat gyilkoló afgánokat

Amerikai hírszerzési információk szerint egy orosz katonai hírszerző egység titokban fejpénzt ajánlott a tálib kötődésű afgán fegyvereseknek a koalíciós erők, köztük amerikai katonák megöléséért Afganisztánban, miközben az országban épp folytak a béketárgyalások az elhúzódó háború lezárásáért – írja a New York Times a hírszerzés által erről tájékoztatott, névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

A nyugati kormányok eddig is gyanították, hogy Oroszország támogatta a – hivatalosan általuk is már 2003 óta terrorcsoportnak tekintett – tálibokat, de ha a fentiek igaznak bizonyulnának, az lenne az első olyan ismert eset, amikor orosz kémek nyugati katonák elleni támadások szervezésében vettek részt.

Az amerikai hírszerzés már hónapokkal ezelőtt arra a megállapításra jutott, hogy az oroszok tavaly többször is jutalmat ajánlottak és adtak át afganisztáni gyilkosságokért. 2019-ben húsz amerikait öltek meg az országban, de azt nem tudni, hogy melyik eseteknél gyanítanak orosz jutalmazást a hírszerzők. A hírszerzési jelentések legalább részben elfogott afgán fegyveresek vallatásán alapulnak. Az amerikaiak a brit kormánnyal is megosztották az információt, mert az ő katonáik levadászásáért is ajánlottak jutalmat.

A lapnak nyilatkozó források szerint Donald Trump amerikai elnök már hónapokkal ezelőtt tudomást szerzett a hírszerzési információkról, és a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa már március végén tárgyalta az ügyet. Itt többféle reakció is felmerült, a diplomáciai panasztól szankciók sorozatáig, de a mai napig nem született jóváhagyott válaszlépés.

A késlekedés okát a lap forrásai sem ismerték vagy árulták el. Az információkat azonban a hírszerzés épp akkoriban tárta a Fehér Ház illetékesei elé, amikor eldurvult az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány. A lap szerint az is szerepet játszhatott, hogy Trump már a novemberi elnökválasztásra készül, és szeretné addig békekötéssel lezárni az afganisztáni helyzetet, amibe belezavarhatna a konfliktus felvállalása Oroszországgal.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint a hírszerzés az akciót az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU egy egységéhez, a 29155. számúhoz köti. Nyugati konszenzus szerint ugyanennek a több mint tíz éve működő egységnek tulajdonítható egy kiugrott orosz ügynök, Szergej Szkripal 2018. márciusi nagy-britanniai megmérgezése is, illetve más olyan akciók is, amelyeknek a céljuk a nyugati államok destabilizálása, például egy bulgáriai fegyvergyártó 2015-ös megmérgezése vagy egy 2016-os montenegrói államcsínykísérlet.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dimitrij Peszkov szerint a Kremlt egyelőre senki nem vádolta meg ilyesmivel, ha ez megtörténne, reagálnának rá. A többi érintett fél nem válaszolt a New York Times megkeresésére.