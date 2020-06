Amerikában 40 ezer új koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak egy nap alatt

Michael Pence amerikai alelnök közel két hónap után tartott sajtótájékoztatót a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

A nyilatkozatai hol önmaguknak, hol pedig Donad Trump narratívájának mond ellent, ugyanis az alelnök egyszerre jelentette be, hogy sikerült lenyomniuk a járvány görbéjét, miközben elismerte, hogy napi 40 ezer új regisztrált fertőzöttel megdöntötték az eddigi rekordot. Ezt később azzal magyarázta, hogy sokkal többet tesztelnek, mint korábban, és ezért nőnek az esetek.

A mostani hullám javarészt a déli és a nyugati államokat érinti, összesen 29 államban növekedett a megbetegedések száma. Többek között Floridában is rekordot döntöttek, amikor egy nap alatt közel 9000 új fertőzöttet regisztráltak, ezért Texashoz hasonlóan az államban újra bezáratták a vendéglátóhelyeket.

Az alelnök egy tanulmányra hivatkozott, amit Donald Trump is gyakran szokott idézni, ami szerint ha az Egyesült Államok kormánya semmilyen eszközzel nem reagál a járványra, akkor másfél-két millió ember hal meg a fertőzés következtében. Amerikában eddig 126 ezren ember halt meg, és a kormány 150-200 ezer halálesettel számolt.

Az alelnök szerint a mostani különbözik az márciusi és áprilisi hullámtól, ugyanis most a 35 év alattiak teszik ki a fertőzöttek nagyjából felét, míg korábban jellemzően az idősebb, veszélyeztetettebb korosztályban terjedt a vírus. Ez azért is fontos, mert míg korábban a fertőzöttek 15 százaléka igényelt kórházi elláttást, most ez a szám öt százalékra csökkent.

(The Guardian)