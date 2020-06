Trump a legfelsőbb bírósággal töröltetné el az Obamacare-t

Donald Trump amerikai elnök kormánya a legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az érvénytelenítse az előző elnök, Barack Obama egészségügyi reformját – írja a BBC.

A hivatalos nevén Affordable Care Act (ACA), de mindenki által csak Obamacare-ként emlegetett törvény többek között megtiltotta a biztosítóknak, hogy megtagadják a biztosítás kötését már fennálló egészségügyi problémák miatt; bevezette, hogy a fiatalok 26 éves korukig használhatják a szüleik biztosítását; állami támogatást vezetett be a leginkább rászorulók biztosítására; illetve pénzbüntetéssel sújtotta azokat, akik nem kötnek biztosítást. A reformnak köszönhetően alacsony keresetűek milliói juthattak biztosításhoz. Ha a legfelsőbb bíróság érvénytelenítené az Obamacare-t, körülbelül 20 millió amerikai veszthetné el az egészségbiztosítását.

Az Obamacare már régóta szúrja Trump szemét. Az egyik fő választási ígérete az volt, hogy visszavonják, illetve a saját alternatívájukkal leváltják az amerikai egészségbiztosítási rendszert radikálisan átalakító szabályozást. Az elnöksége kezdetén Trump meg is indította az offenzívát az Obamacare ellen, de a képviselőházon még átjutott kezdeményezés a szenátusban végül többszöri próbálkozás után is elhasalt. Időközben a képviselőházban demokrata többség alakult, így a kongresszusban már nincs is lehetőség újabb próbálkozásra. Trump elnöki rendeletben is szívesen szabadult volna a törvénytől, de végül ebből sem lett semmi.

A kormány ügyvédjei szerint az Obamace érvénytelenné vált, amikor még az előző, republikánus többségű kongresszus eltörölte egyes részleteit. Ugyanis, bár teljesen visszavonni nem sikerült, a kongresszus még 2017-ben kiiktatta a biztosításból kimaradók bírságát. A kormányzati érvelés szerint azonban ez a kitétel nem választható el a szabályozás egészétől, és az egyik részlet eltörlésével a teljes Obamacare alkotmányellenessé vált.

Az egészségügy várhatóan az idén novemberi elnökválasztás során is az egyik legforróbb téma lesz. Ezt jelzi, hogy Joe Biden demokrata elnökjelölt nem is késlekedett élesen kritizálni a kormány lépését.