Rekordot döntött a koronavírus terjedése az Egyesült Államokban

Minden eddiginél több új fertőzést regisztráltak egyetlen nap alatt az Egyesült Államokban csütörtökön. A 37077 új esettel az aktív fertőzöttek száma 1,325 millió fölé nőtt - írta a CNN.

A legutóbbi csúcs április 24-én volt, 36291 új esettel. Június 10. óta ismét nagyobb lendületet kapott a járvány, amely az Egyesült Államokban eddig 2,5 millió embert fertőzött mg és 126 780 ember életét követelte.

Június elején több állam a korlátozások lazításába fogott a járvány miatti gazdasági károkra hivatkozva, de a romló adatok láttán lassítottak a folyamaton. A legnépesebb államok, Kalifornia, Texas és Florida is inkább vár a további enyhítésekkel. Előbbiben 7, utóbbiakban 5-5 ezer új esetet regisztráltak 24 óra alatt. Ez a három állam adja a 328 milliós ország lakosságának több mint negyedét.

20 millió fertőzött is lehet

Az utóbi két hétben Kaliforniában a kórházi kezelésre szorulók száma 32 százalékkal nőtt, az intenzív kezelésre szorulóké pedig ötödével.

A szövetségi járványügy hatóság (CDC) szerint a fertőzés valójában már 20 millió embert is elért az Egyesült Államokban, és hamarosan elérheti a lakosság tizedét. Ez azonban azt is jelenti, hogy sokan tünetmentesen már át is estek a betegségen. A 10 százalékot megközelítő becslést az eddigi tesztek alapján tette a CDC. Az igazgató szerint további romló adatok várhatók, Robert Redfield ezért a védekezés fenntartásának fontosságára hívta fel a figyelmet.

A University of Washington szerint októberre 180 ezerre mehet fel a halálos áldozatok száma. Abban az esetben nem haladja meg a146 ezret - azaz három hónap alatt a további 20 ezer áldozatot -, ha a lakosság 95 százaléka maszkot hord.

A járvány korábban legnagyobb gócpontját adó New York államban eközben nem romlott látványosan a helyzet. Az ország északkeleti része helyett júniusra már messzemenően dél és nyugat adja a fertőzés központját. New York állam kormányzója úgy vélte, ez a fenntartott korlátozásoknak köszönhető. Andrew Cuomo szerint a többi állam látványosabban romló adatai azt bizonyítják, hogy a gazdaságélénkítés miatt bevezetett enyhítéseket országszerte sok helyen indokolatlanul korán vezették be.