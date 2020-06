Merkel: az Egyesült Királyságnak együtt kell élnie a brexit következményeivel

A német kancellár a korábbiaknál keményebb hangot ütött meg az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése, illetve főként a Theresa May korábbi brit miniszterelnök által kialkudott kereskedelmi megállapodások londoni elvetése miatt.

Az Egyesült Királyságnak együtt kell élnie a [szoros kereskedelmi kapcsolatokat biztosító] megállapodás elvetésének következményeivel

- jelentette ki Angela Merkel. A kancellár egy sajtóbeszélgetésen vett részt, amely részben a brexit utáni EU-brit kapcsolatokról is szólt. Elmondta, hogy az elmúlt három évben ő személyesen is sokszor kifejezte azt a szándékát, hogy a kilépés után is szoros gazdasági kapcsolatokat alakítsanak ki Nagy-Britanniával, de arra utalt, hogy a britek sorozatos ellenállása miatt ez a hajó már elment.

"El kell engednünk azt az elképzelést, hogy majd mi [az EU] találjuk ki, hogy mit akar az Egyesült Királyság. Erről nekik kell dönteniük, az EU 27 tagállama pedig megfelelően fog erre reagálni" - mondta Merkel. "Ha Nagy-Britannia nem akar az EU-beli szabályozással összemérhető környezetvédelemre, munkaerőpiacra vagy szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat, akkor a kapcsolataink lazulni fognak."

(Guardian)