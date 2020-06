Kurz bekérette a török nagykövetet

Kurz osztrák kancellár berendelte hétfőre a helyi török nagykövetet, Ozan Ceyhunt, írja az APA hírügynökség. Kurznak az a problémája a török állammal, hogy a bécsi kurd aktivisták és szimpatizánsaik tüntetéseket tartottak a nők elleni erőszak ellen, csakhogy jobboldali nacionalista törökök, köztük a Szürke Farkasok nevű szélsőjobboldali terrorszervezet jeleit használó emberek rájuk támadtak.

Kurz a Kuriernek elmondta, hogy zéró toleranciát hirdet az ellen, hogy Törökország konfliktusai Ausztriában is megjelenjenek, és erőszakos módon próbálják ezeket elintézni az utcákon.

Szürke micsodák? A Szürka Farkasok mozgalma az 1970–1980-as években az egyik legjelentősebb szélsőjobboldali destabilizáló erő volt Törökországban. Legradikálisabb szárnya terrorszervezetként is működött, és II. János Pál pápát is likvidálni akarták. Kábítószerkereskedőként is komoly piaci szereplők voltak. Tavaly március óta tiltottak a főbb jelképeik Ausztriában.

Eggyel bővebben szerda óta heves összecsapások voltak a kurd tüntetők, és a jobboldali török szimpatizánsok között Bécs utcáin, jelentős anyagi kárral, sérülésekkel, letartóztatásokkal.

Csütörtökön több száz török "Allahu Akbar"-kiáltásokkal támadt rá újból a tüntető kurd aktivistákra és a rendőrökre is, kövekkel, üvegekkel és petárdákkal dobálva meg őket, írja az MTI. Két rendőr megsérült, egy rendőrkutyát pedig egy vasbetondarabbal találtak el. Több embert őrizetbe vettek, és több tucat feljelentés is történt.

Pénteken a kurdok, illetve baloldali aktivisták, köztük az Antifa elnevezésű baloldali mozgalom, valamint a YPJ elnevezésű szíriai kurd fegyveres női csoport, összesen 500 fő vett részt az újabb demonstráción; a menet a bécsi főpályaudvar irányába vonult, amikor a törökök ismét rájuk támadtak. Ismét kövekkel üvegekkel és petárdákkal dobálták meg a rendőröket. Itt több rendőr is megsebesült, és három embert vettek őrizetbe.

Szombaton már igen komoly rendőri védelmet kapott a mintegy 450 tüntető, akik már egyenesen a török nagykövetség elé vonultak, már olyan transzparensekkel, mint a "Szabadságot minden politikai foglyoknak! Nem hajtunk térdet a diktátor Erdogan előtt!", amin Erdogant Hitlerként ábrázolták. A laza hálózatban működő radikális baloldali Antifa is képviselte magát "Együtt a fasizmus ellen" transzparenssel, a fegyveres kurd női milícia, az YPJ zászlói is feltűntek, de felszólalt például Ewa Ernst-Dziedzic, a Zöldek parlamenti képviselője is az eseményen. Ez a nap összecsapás nélkül ment le.

Ozan Ceyhun török nagykövetet legutóbb május végén Susanne Raab néppárti integrációs miniszter is bekérette, amiért a török nagykövet Bécsben a Ramadan záró rendezvényén egoistának nevezte a karácsonyt. A nagykövet azóta bocsánatot kért a történtek miatt.