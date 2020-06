Kreml: Abszolút kacsa, hogy Oroszország vérdíjat fizetett volna amerikai katonák megöléséért

Hazugságnak és abszolút kacsának nevezte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azokat az amerikai sajtójelentéseket, amelyek szerint Oroszország vérdíjat fizetett a táliboknak amerikai katonák megöléséért, írja az MTI. Peszkov szerint a téma sohasem merült fel Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között. Trump vasárnap este tagadta, hogy tudomása lett volna ilyesmiről.

Ezek az állítások hazugok. Ismételten sajnálkozásunkat fejezzük ki amiatt, hogy a világ valamikor legnagyobb, köztiszteletben álló, magas színvonalú tömegtájékoztatási eszközei az elmúlt években mind gyakrabban nem riadnak vissza attól, hogy abszolút kacsákat közöljenek, ami természetesen nem járul hozzá jó hírnevük és tekintélyük öregbítéséhez"

- mondta a szóvivő. "Ha az Egyesült Államokban a szakszolgálatok továbbra is az elnöknek tartoznak elszámolással, akkor azt javaslom, hogy igazodjanak Trump elnök vonatkozó nyilatkozataihoz, aki már minősítette ezeket a közléseket" - tette hozzá.

Szombaton az orosz külügyminisztérium az amerikai hírszerzés hamis hírének minősítette, és élesen elítélte a The New York Times című amerikai napilap amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozó cikkét, amely szerint Oroszország titokban pénzjutalmat ajánlott fel az afgán lázadóknak a nemzetközi békefenntartó koalíció katonáinak megöléséért.

Ez a primitív információs szemét szemléletesen mutatja az amerikai hírszerzés propagandistáinak alacsony szellemi képességeit, akik ahelyett, hogy valamilyen hihetőbb elmeszüleménnyel állnának elő, ilyen ostobaságot agyalnak ki. De mit is lehet várni attól a hírszerzéstől, amely hatalmasat bukott a 20 éves afganisztáni háborúban?

- nyilatkozott az orosz külügyi tárca a TASZSZ hírügynökség megkeresésére.

Az orosz külügy feltevése szerint ez a közlés azzal állhat összefüggésben, hogy az amerikai hírszerző szolgálatoknak - amelyek a tárca szerint kapcsolatban állnak a kábítószer-csempészettel - "nincs ínyére az orosz és amerikai diplomácia közös erőfeszítése az afgán kormány és a tálibok közötti béketárgyalások elindítására". A washingtoni orosz nagykövetség arra panaszkodott, hogy a cikk megjelenését követően diplomatái fenyegetéseket kaptak.

A The New York Times után más amerikai tömegtájékoztatási eszközök is jelentettek meg értesüléseket az orosz részről a táliboknak felajánlott állítólagos vérdíjról. A közléseket a Kreml mellett a Fehér Ház és az afgán lázadók is valótlannak minősítették.