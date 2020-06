Elfogadta Kína Hongkong függetlenségének csorbítását

Kedden megszavazta a kínai parlament azt a hongkongi nemzetbiztonsági törvényt, amely ellen számos nagyhatalom is tiltakozott, és szakértők szerint gyakorlatilag megszünteti a városállam autonomitását Kínával szemben.

A megszavazott nemzetbiztonsági törvény értelmében Kína többek között kínai bírókat küldhet a hongkongi bíróságokra, kínai erőszakszervezetek nyithatnak irodákat a városban, illetve saját maguk is beavatkozhatnak, ha úgy találják, hogy valaki megsértette a nemzetbiztonsági törvényt. Ami július 1-től valószínűleg hatályba is lép. Ez azért lesz szimbolikus, mert éppen július 1-én lesz 23 éve, hogy a Hongkong visszakerült Kínához.

A kínaiak akciója azért is erősen aggályos, mert 1997-ben úgy került vissza kínában a brit gyarmati uralomból Hongkong, hogy azért cserébe 50 évig tartaniuk kellett az "egy ország, két rendszer" elvét, vagyis elismerni a városállam autonomiáját. Kína azzal védekezik, hogy a törvény csak a rendzavarók kis csoportja ellen irányul, és csak a szakadár törekvések, felforgató tevékenységek, külföldi beavatkozások és a terrorizmus miatt hozták meg a törvényt.

Magyarul Kína bárkit letartóztathat Hongkongban, ha éppen úgy látja, hogy az illető megszegete az előbb felsoroltak valamelyikét.

A törvénytervezet alig pár hongkongi törvényhozó látta az elfogadása előtt. Az új törvény értelmében akár életfogytiglant is kaphatnak a Kína szerint renitens elemek, és hatályon kívül helyeztek minden olyan hongkongi jogszabályt, amely ezzel ellentétes lenne.

Több nagyhatalom, de leginkább az Egyesült Államok egyre feszültebb kapcsolatos ápol Kínával a hasonló akciók miatt is. Mike Pompeo külügyminiszter nemrég az ujgur koncentrációs táborok bezárására szólította fel Kínát, és le is állították Hongkonggal a fegyverkereskedelmet. Emellett visszavontak minden különleges gazdasági és kereskedelmi előnyt is Hongkonggal. És itt még nincs vége, Pompeo bejelentette, hogy

vízumkorlátozásokat vezetnek be azokkal a kínai politikusokkal és tisztségviselőkkel szemben, akik részt vettek Hongkong függetlenségének lassú leépítésében.

Erre Kína annyival reagált, hogy szintén vízumkorlátozásokat vezettek be azokkal az amerikai tisztségviselőkkel szemben, akik "arcátlan magatartást tanúsítanak" bizonyos helyi ügyekkel kapcsolatban..