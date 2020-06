Peking ellenlépéseket ígér, mert Washington leállítja a fegyverek exportját Hongkongba

Peking ellenlépéseket helyezett kilátásba, miután Washington bejelentette, hogy beszünteti a fegyverek exportját Hongkongba a nemzetbiztonsági törvénytervezet miatt, írja az MTI.

Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő keddi sajtótájékoztatóján elmondta:

válaszul az Egyesült Államok elhibázott lépésére, Kína meg fogja tenni a szükséges ellenintézkedéseket saját nemzeti érdekeinek védelmére.

Csao hangsúlyozta, hogy a kínai törvényhozás által kedden elfogadott, Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvény az ország belügye, ezért egyetlen másik országnak sincs joga beavatkozni. „Kína megfélemlítése sosem fog működni"– húzta alá a szóvivő.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter helyi idő szerint hétfőn este, még a törvénytervezet megszavazása előtt jelentette be a fegyverek és egyéb katonai felszerelések hongkongi exportjának beszüntetését. A döntést az amerikai diplomácia vezetője országának nemzetbiztonsági érdekeire hivatkozva indokolta, hangsúlyozva:

Washington többé nem tud különbséget tenni a Hongkongba, illetve a szárazföldi Kínába exportált ellenőrzött termékek között.

Az amerikai kormányzat már több korlátozó intézkedést jelentett be a nemzetbiztonsági törvénytervezet május végi ismertetése óta. Donald Trump amerikai elnök és Mike Pompeo a múlt hónapban jelentette be, hogy visszavonja a Hongkong számára biztosított különleges gazdasági és kereskedelmi előnyöket. Az amerikai külügyminiszter pedig egy pénteki közleményében vízumkorlátozásokat jelentett be olyan kínai tisztségviselőkkel szemben, akik Washington szerint felelőssé tehetőek a hongkongi szabadságjogok megcsonkításáért. Erre válaszul Kína hétfőn közölte, hogy vízumkorlátozásokkal sújt amerikai tisztségviselőket Hongkong miatt, akik megítélése szerint „arcátlan magatartást tanúsítanak" hongkongi ügyekkel kapcsolatban.

A várhatóan július 1-jétől életbe lépő törvényt hongkongi demokráciapárti aktivisták, valamint egyes külföldi kormányzatok amiatt találják aggályosnak, mert véleményük szerint tovább gyengítheti a város autonómiáját, amelyet Peking az „egy ország, két rendszer" elvének megfelelően szavatol a különleges közigazgatási státusú városnak azóta, hogy Hongkong 1997-ben a brit gyarmati uralom alól visszakerült Kínához. Peking mindazonáltal leszögezte, hogy a törvénytervezet csak rendzavarók kis csoportja ellen irányul, és a szakadár törekvéseket, a felforgató tevékenységet, a terrorizmust, valamint a külföldi felek Hongkong belügyeibe avatkozását hivatott megakadályozni.