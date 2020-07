A pedofil képeket látva a német nyomozók is kezelésre szorultak

Kedden hajnalban 180 rendőr végzett házkutatásokat Németországban Alsó-Szászország, Hessen és Schleswig-Holstein tartományokban. Az egyre terebélyesedő német pedofilügynek 3 újabb gyanúsítottja lett, és három újabb elkövetőt sikerült azonosítani. A német sajtóban csak münsteri ügynek nevezett pedofil hálózatból már 21 embert gyanúsítottak meg.

Újabb gyerekeket sikerült megszabadítanunk a mindennapi pokolból

– mondta Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi belügyminisztere, miközben mindenki tudja, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Vagy ahogy a német lapok emlegetik a rettenetes mocsár felszíne. A német rendőrség most nagyon elszánt, hogy lecsapolja ezt a mocsarat és végleg kiszárítsa – fogadkozott Peter Biesenbach, a tartomány igazságügyi minisztere.

A borzalmak tárháza

A német rendőrök mostanra 30 ezer digitális nyomot azonosítottak az interneten és a dark neten működő pedofilhálózatról. A tagok a neten cserélték ki képeiket, videóikat és tapasztalataikat kiskorúak megrontásáról. Gyakran tanácsokat is adtak egymásnak, hogyan lehet a nyomokat eltüntetni, vagy milyen nyugtatóval kell elkábítani a gyerekeket.

Ez a kör másokat is bűncselekményekre buzdított. Markus Hartmann, az észak-rajna–vesztfáliai kiberbűnözés elleni osztály vezetője azt mondta: az egyik csetszobában egy résztvevő például arról írt, hogy még mindig nem képes rászánni magát arra, hogy valóban megerőszakoljon egy gyereket. Erre öten-hatan is írtak neki biztató üzeneteket, és adtak tanácsokat ahhoz, hogy hogyan tegye meg ezt.

Az első hírek után pontosították az adatokat: a 30 ezer digitális nyom nem jelent 30 ezer pedofilt. A zárt hálózaton folyó levelezéseknél sokan valószínűleg egy sereg nicknevet használtak. A hálózat így is hatalmas, és aki belelát abba, ami ott folyik, annak felfordul tőle a gyomra.

A több száz terabájtnyi lefoglalt anyagot egy 120 fős nyomozócsoport vizsgálja át. Még a sok hasonló ügyet látott szakembereknek is irtózatos pszichológiai megterhelést jelent látni a csecsemők megerőszakolásáról készített videókat. Michael Esser, a nyomozócsoport vezetője a ZDF-nek azt mondta:

több kollégájuk belebetegedett abba, amit látott, három rendőr emiatt jelenleg is orvosi kezelésre szorul.

A barátok rábízták a gyerekeiket

Az elmúlt hónapokban sorban derült fény pedofil bűncselekményekre Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. Tavaly októberben a Kölnhöz közeli Bergisch Gladbachban tartóztattak le egy 43 éves férfit. A kórházi dolgozó lakásában tartott házkutatáson nagy mennyiségű gyermekpornót találtak, de a férfit gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszakkal is gyanúsítják. A pere augusztusban kezdődik. Az akkori hírek szerint már tavaly októberben 70 gyanúsítottat és 40 áldozatot sikerült azonosítani a hálózatból.

Fotó: Polizei Münster Adrian V.

Szintén Bergisch Gladbachban tartóztattak le az év elején egy 58 éves férfit, akit 21 rendbeli, kiskorú ellen elkövetett szexuális kényszerítéssel, két esetben szexuális erőszakkal vádolnak. A büntetlen előéletű, házas, gyermektelen férfira a baráti családok gyakran bízták rá gyermekeiket. Miközben a férfi éjszaka „vigyázott” rájuk, molesztált három 2,5 éves és 9 éves közötti kislányt, és közben a telefonjával filmezte őket.

Június elején jelentették be, hogy Münsterben a pedofilhálózat újabb tagjait leplezték le. 11 embert vettek őrizetbe. Közülük heten kerültek előzetes letartóztatásba. Itt fogták el a hálózat egyik vezéregyéniségének tartott, 27 éves Adrian V.-t, és az ő 45 éves anyját, aki feltehetően tudhatott arról, mi történik a nyaralójában.

A gyanú szerint az informatikai technikus és 30 és 43 év közötti társai a nyaralóban gyerekeket kábítottak el droggal, majd molesztálták őket, és mindezt videóra is vették. Az azonosított áldozatok egy 5, egy 10 és egy 12 éves kisfiú. Közülük az egyik Adrian V. élettársának tízéves fia. A fiú vallomása szerint Adrian V. és a társai két másik helyen, Winterbergben és Drezdában is megerőszakolták. Az egyik eset egy lakóautóban történt egy kempingezésen.

600 terabájtnyi döbbenet

A münsteri nyaraló pincéjében a nyomozók professzionálisan kiépített számítógépes termet találtak. A ventilátorokkal, légkondicionálóval ellátott teremben könnyűfémpolcokon sorakoztak a képekkel és videókkal teli adattárolók. A házban a stabil, szélessávú internetkapcsolatot magas oszlopokra telepített vevőegységek biztosították.

A rendőrök a kertet és a házat is alaposan átvizsgálták, számítógépes adattárolókat felismerni képes keresőkutyákkal. Az egyik kutya az egyik szekrény alatt egy elrejtett iPadet talált, majd egy kacatokkal teli dobozból egy USB-stick került elő, amit aligha vett volna észre bárki a lomok között. A münsteri kertvárosban lévő házban a rendőrök összesen kb. 600 terabájtnyi adatot foglaltak le.

Nem tudták megvédeni a gyereket

A legdurvább az egész történetben, hogy Adrian V. ellen korábban már kétszer is folyt eljárás pedofil felvételek birtoklása és terjesztése miatt, de élettársa tízéves fiát sem a gyermekvédelmi hatóság, sem a szociális gondozók nem tudták megvédeni a pedofil férfitól.

A férfi ellen folyó eljárások miatt a gyermekvédelmi szakemberek 2014-től kezdve többször is felkeresték Adrian V. élettársát, de a nő mindegyik alkalommal biztosította őket arról, hogy nem él együtt a férfival, és a gyerek nincs veszélyben. 2015 októberében egy alaposabb vizsgálat is arra jutott, hogy nem kell védelembe venni a gyermeket. A férfi ellen akkor folyó büntetőeljárásban az igazságügyi elmeszakértő megállapítása szerint nem volt arra utaló adat, hogy a pedofil vágyait a valóságban is ki akarná élni. 2016 augusztusában az ügyészség egy másik büntetőeljárást indított a férfi ellen. Itt sem állapították meg a gyermek veszélyeztetettségét – mondta Joachim Stamp, a tartomány családügyi minisztere.

Aztán kiderült, hogy a férfi éveken át molesztálta élettársa most tízéves fiát.

Fotó: Polizei Münster A nyaraló pincéjében a nyomozók egy professzionálisan kiépített számítógépes termet találtak

Évtizedekbe telne átnézni ennyi képet

Az ügyben minden bizonnyal újabb letartóztatások várhatók, de a rendőrségnek már most gondot okoz a hatalmas mennyiségű adat feldolgozása. Hét hónapja dolgozik az ügyön a tartományi rendőrség nyomozócsoportja, amit talán nem véletlenül Bergnek, azaz Hegynek neveztek el. A nyomozók csetcsoportokban folyó beszélgetéseket fésülnek át, amelyeken a résztvevők gyermekek megerőszakolásáról írtak egymásnak. Az egyik nyomozónő a ZDF német közszolgálati híradónak azt mondta:

ami ezekben a beszélgetésekben elhangzik a gyerekek megerőszakoláról, azt néha lehetetlen ép ésszel felfogni.

Csak az Adrian V. adattárolóin talált képek és videók egyenkénti átnézése több évtizedbe telne egy német kriminológus szerint. Az elemzéshez a rendőrség a mesterséges intelligenciát is igénybe veheti. A tanítható képelemző alkalmazások már képesek lehetnek arra, hogy az arc, a test körvonalai, a pózok, a mozgások, a hátterek felismerésével szortírozzák a fájlokat aszerint, hogy azon egyértelműen pedofil tartalom, feltehetően pedofil tartalom vagy semleges tartalom található.

Felülbírálják az internetes anonimitást?

A nyomozók először digitális nyomokat rögzítenek, amelyeket konkrét bűncselekményekhez igyekeznek rendelni. Aztán ezekhez megpróbálják megtalálni az eredeti IP-címeket, és amennyiben lehetséges, a konkrét személyeket. Sokan nem értik, miért nem halad gyorsabban a nyomozás, miért nem tudják azonosítani azokat, akik a hálózat tagjai voltak.

Ez egyáltalán nem olyan könnyű, mint elsőre gondolná az ember. A hasonló pedofilhálózatok tagjai általában ügyelnek anonimitásukra az interneten. Eleve az IP-címüket visszafejthetetlenné tévő Tor böngésző segítségével csatlakoznak a nethez, és ezt lehetőleg nyilvános wifi-hálózatokról teszik, amelyeket sokan használnak. A pedofil bűnözők olykor kávézók, pályaudvarok, hálózatairól jelentkeznek be, rosszabb esetben ismeretlenek feltört, vagy nyitva hagyott wifijét használják. Így kifejezetten nehéz és rendkívül időigényes visszafejteni és bizonyítani, kik lehetnek a valós személyek a nicknevek mögött.

Az ügy ismét felvetette az internetes adatvédelem nagy dilemmáját. Az interneten egyrészt nagy szükség van az anonimitásra, a magánszféra védelmére, de meddig terjedhet ez a jog? Az anonimitás, az anonim böngészés és kapcsolattartás sok esetben épp a demokrácia és a szabadság alapfeltétele az interneten, de vajon ez a jog megilleti-e a bűnözőket is? A német alkotmánybíróság és az Európai Bíróság határozatai nem teszik lehetővé az emberek internetes nyomon követését. Peter Biesenbach, a tartomány igazságügyi minisztere a ZDF-nek azt mondta: itt az ideje annak, hogy erről a kérdésről újabb ideológiamentes társadalmi vitát indítsanak.

Borítókép: A drónnal készített képen rendőrségi szalaggal kerítettek el egy házat a németországi Münsterben 2020. június 6-án. Egy pedofilhálózat elleni nyomozás során a házban a rendőrök professzionális filmes felszerelésre bukkantak, és nagy mennyiségű titkosított adatot foglaltak le, amely egy álmennyezetbe rejtett merevlemezen volt. MTI/AP/DPA/Guido Kirchner