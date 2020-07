Újabb rekord, egy nap alatt több mint 50 ezer új fertőzött Amerikában

Az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában csaknem 53 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez napi rekordnak számít – közölte a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem és kórház helyi idő szerint szerda este az MTI beszámolója szerint.

Keddről szerdára 52 898 új esetet és 706 halálos áldozatot jegyeztek fel az országban, és ezzel megközelítette a 2,7 milliót az eddig diagnosztizált fertőzöttek száma, a halottaké pedig meghaladta a 128 ezret.

A tájékoztatás szerint a járvány terjedésének sebessége most a leggyorsabb az Egyesült Államokban.

A Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy Arizonában, Floridában, Kaliforniában és Texasban regisztrálták a legélesebb emelkedést, ezek benne vannak abban a tizennégy államban, amelyekben megduplázódott a frissen diagnosztizált fertőzöttek száma júniusban. A CNN úgy fogalmaz, hogy legalább öt államban – Arizona, Kalifornia, Észak-Karolina, Tennessee, Texas – rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak szerdán.

A járványhelyzet miatt több államban is fel kellett függeszteni a korábban elrendelt korlátozások enyhítésének folyamatát.

Amerikában most jön a július 4-i hétvége, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez „tökéletes vihar” lehet a vírus szempontjából az utazások, ünneplések miatt. A CNN Joshua Barocast, a Boston Medical Center virológusát idézi, aki azt mondta, az emlékezet napja (Memorial Day) után nagy kiugrások voltak az adatokban, és most is ez várható. Hozzátette, hogy 37 államban emelkedő tendenciát mutatnak a fertőzések.