Főhet András herceg feje Epstein barátnőjének letartóztatása miatt

Helyi idő szerint csütörtökön reggel fél kilenckor letartóztatták Ghislaine Maxwellt, Jeffrey Epstein egykori barátnőjét és közeli bizalmasát egy New Hampshire-i birtokon. Az 58 éves nőt, aki sokáig a New York-i és a londoni közélet ismert figurája volt, azzal vádolják, hogy több mint egy évtizeden keresztül ő irányította Epsteinnel együtt a milliárdos által fenntartott, fiatalkorú lányok megrontásával foglalkozó hálózatot. Ha beigazolódnak a vádak, akár 35 évet is kaphat.

Csaknem napra pontosan egy évvel ezelőtt tartóztatták le Jeffrey Epsteint, akit szexuális célú, kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelemmel és bűnszövetkezetben való részvétellel vádoltak. Azonban egy hónappal a letartóztatása után a milliárdos meghalt az elvileg szigorúan őrzött New York-i cellájában. Epstein a hivatalos jelentés szerint öngyilkos lett, ám ezt olyan nehéz volt elhinni a körülmények miatt, hogy halála után azonnal összeesküvés-elméletek kaptak szárnyra.

A milliárdos halála után Maxwell, aki ezzel az ügy koronatanúja és/vagy fő vádlottja lett, teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Az amerikai hatóságok szerint a nő mindent megtett annak érdekében, hogy ne találjanak rá. Az elmúlt egy évben legalább kétszer változtatta tartózkodási helyét, a telefonszámát és email-címét, valamint mások nevére rendelt csomagokat. Maxwell hollétéről semmit sem lehetett tudni. Utoljára tavaly augusztus közepén, Epstein halála után néhány nappal látták, egy Los Angeles-i gyorsétteremben.

A New Hampshire-i ingatlant – ahol az utóbbi időben lakhatott – is tudatosan választhatta ki. Az 1 millió dollárt (315 millió forintot) érő, 400 négyzetméteres ház, melyet egy 63 hektáros birtok vesz körül, kilométerekre van a legközelebbi lakott településtől, de maga a ház is több száz méterre van a birtok bejáratától, így nem meglepő, hogy a közeli Bradford falu lakói az NBC News-nak úgy nyilatkoztak, fogalmuk sem volt, hogy Maxwell a közelükben élt. A hatóságok szerint az ingatlant tavaly vásárolták meg készpénzzel.

Robert Maxwell brit sajtómágnás lánya még a 90-es évek elején ismerkedett meg Epsteinnel, és bár romantikus kapcsolatuk nem tartott sokáig, a férfi haláláig különösen szoros viszonyban maradtak. Epstein 2003-ban a Vanity Fairnek úgy nyilatkozott, Maxwell a legjobb barátja. Vádlói szerint Maxwell volt az, aki a lányokat beszervezte Epsteinnek, és az áldozatokat rávette, hogy szeretkezzenek idősebb férfiakkal.

A vádak szerint Maxwell először az áldozatok bizalmába férkőzött, vásárolni és moziba vitte őket, majd a bizalmukat kihasználva arra kényszerítette a kiskorú lányokat, hogy a milliárdossal, vagy esetleg mindkettőjükkel, illetve Epstein befolyásos barátaival közösüljenek. Egyikük, a 16 évesen beszervezett Virginia Giuffre azt állítja, hogy Maxwell játszotta őt Epstein kezére, és ő utasította arra is, hogy szexeljen olyan ismert, gazdag emberekkel, mint például II. Erzsébet brit uralkodó fia, András yorki herceg.

Maxwell Epsteinhez hasonlóan a londoni és a New York-i közélet ismert figurája volt. Számos fotón szerepel együtt András herceggel – akivel szoros kapcsolatot ápolt – és Donald Trumppal is, de többek között Bill és Hillary Clinton lányának, Chelsea-nek az esküvőjén is részt vett. Ezen kívül van közös képe Elon Muskkal és Mike Bloomberggel is.

Kérdéses, hogy Maxwell mennyire lesz hajlandó együttműködni a hatóságokkal, ugyanis korábban mindent tagadott. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy szigorú őrizetet fog kapni, nehogy Epsteinhez hasonlóan ő is végezzen magával a börtönben.

Maxwell letartóztatása miatt legfőképpen András hercegnek főhet a feje. Miután Virginia Giuffre előállt azzal, hogy 2001-ben Maxwell utasítására kellett közösülnie a herceggel a nő londoni házában, majd még két alkalommal a következő években, a herceg először mindent kitalációnak nevezett, majd egy bizarr interjúban próbálta tagadni a vádakat, ám az FBI-jal továbbra sem hajlandó érdemben együttműködni. Amennyiben Maxwell megerősítené Giuffre vádjait, az beláthatatlan következményekkel járna a brit királyi családra nézve.